Кроссовер Volkswagen Tarek заменит Beetle на конвейере

На сегодняшний день с конвейера предприятия в Пуэбле сходят седаны Jetta и кроссоверы Tiguan. Выпуск модели Beelte на мощностях этого предприятия завершился 10 июля. Глава представительства концерна в Мексике Штеффен Райх заявил, что «Жук» уступит место модели Tarek, которая позиционируется ниже Tiguan. Старт производства запланирован на конец 2020 года, а первые автомобили мексиканской сборки поступят к американским дилерам в начале 2021 года.

Tarek, который представляет собой аналог китайского VW Tharu, базируется на платформе MQB. Он будет отличаться от версии для КНР, так как его адаптируют под запросы местного рынка. В частности, кроссовер может получить более мощные моторы.