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18:03

Кроссовер Volkswagen Tarek заменит Beetle на конвейере

Освободившиеся после завершения производства «Жука» мощности используют для сборки новой модели

На заводе Volkswagen в мексиканском Пуэбле наладят выпуск компактного кроссовера Tarek. Автомобили будут поставляться на североамериканский рынок.
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На сегодняшний день с конвейера предприятия в Пуэбле сходят седаны Jetta и кроссоверы Tiguan. Выпуск модели Beelte на мощностях этого предприятия завершился 10 июля. Глава представительства концерна в Мексике Штеффен Райх заявил, что «Жук» уступит место модели Tarek, которая позиционируется ниже Tiguan. Старт производства запланирован на конец 2020 года, а первые автомобили мексиканской сборки поступят к американским дилерам в начале 2021 года.

Tarek, который представляет собой аналог китайского VW Tharu, базируется на платформе MQB. Он будет отличаться от версии для КНР, так как его адаптируют под запросы местного рынка. В частности, кроссовер может получить более мощные моторы.

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Volkswagen Trahu для китайского рынка

Китайский вариант комплектуется «турбочетверками» объемом 1,2, 1,4 и 2,0 литра мощностью 114, 148 и 187 лошадиных сил соответственно. Они сочетаются с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.

Tarek станет самой доступной моделью сегмента SUV в линейке немецкого бренда в США. Между тем, в Европе Volkswagen также продает бюджетные T-Cross и T-Roc, которые не поставляются в Северную Америку.

В мае этого года в компании подтвердили планы относительно продаж этого «народного» кроссовера в России. Модель появится на рынке под тем же названием, что и в Китае, а производство наладят на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Источник: Bloomberg
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