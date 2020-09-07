Volkswagen намерен обогнать Tesla в производстве электрокаров

В течение следующих трёх лет Volkswagen может построить завод, который будет выпускать от 900 000 до 1 500 000 автомобилей в год. Это в три раза больше, чем производственные объёмы Tesla, которых компания достигнет после запуска сборки на строящейся фабрике Gigafactory 4 в Германии, рассчитал Остерлох.

Топ-менеджер также напомнил о проекте Artemis («Артемида»), запущенном в минувшем мае. За проект, в рамках которого концерн создаст собственный софт для электрических автомобилей, а также «высокопроизводительный электрокар» под шильдиком с четырьмя кольцами, будет отвечать Audi. Центр разработки программного обеспечения был перенесён из Вольфсбурга в Ингольштадт в июле после выявленных проблем с ПО электрохэтчбека Volkswagen ID.3.

Новый софт, который будет устанавливаться в автомобилях, поможет немецкой компании усовершенствовать процессы разработки новых моделей и комплектующих за счёт сбора данных, считает Остерлох. До 2022 году бренды, входящие в группу Volkswagen, намеревались построить 27 моделей на модульной платформе MEB, разработанной концерном специально для электрокаров.