Volkswagen намерен обогнать Tesla в производстве электрокаров

В течение следующих трёх лет Volkswagen может построить завод, который будет выпускать от 900 000 до 1 500 000 автомобилей в год. Это в три раза больше, чем производственные объёмы Tesla, которых компания достигнет после запуска сборки на строящейся фабрике Gigafactory 4 в Германии, рассчитал Остерлох.
Топ-менеджер также напомнил о проекте Artemis («Артемида»), запущенном в минувшем мае. За проект, в рамках которого концерн создаст собственный софт для электрических автомобилей, а также «высокопроизводительный электрокар» под шильдиком с четырьмя кольцами, будет отвечать Audi. Центр разработки программного обеспечения был перенесён из Вольфсбурга в Ингольштадт в июле после выявленных проблем с ПО электрохэтчбека Volkswagen ID.3.
Новый софт, который будет устанавливаться в автомобилях, поможет немецкой компании усовершенствовать процессы разработки новых моделей и комплектующих за счёт сбора данных, считает Остерлох. До 2022 году бренды, входящие в группу Volkswagen, намеревались построить 27 моделей на модульной платформе MEB, разработанной концерном специально для электрокаров.
Уже в первой половине 2020 года каждый 10-й автомобиль Volkswagen на немецком рынке был оснащён электрическим мотором. Около 2,4 процента поставок составляли различные гибриды, а 6,3 процента – полностью электрические модели.
Остерлох допускает, что в будущем под сборку машин с нулевым выбросом могут переоборудовать конвейеры главного завода марки в Вольфсбурге. По прогнозам экспертов, из-за сокращения объёмов выпуска автомобилей с ДВС к 2030 году около 400 000 жителей Германии могут потерять рабочие места.