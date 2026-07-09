Опубликовано 09 июля 2026, 16:551 мин.
Volkswagen заменил бензиновые мотокосы живыми овцами
На заводе Volkswagen завели отару овец, чтобы отказаться от бензиновых мотокос. Вместо того, чтобы закупить роботизированные мотокосы, компания Volkswagen решила использовать отару из сотни овец для поддержания газона на одном из своих заводов. Как отмечает пресс-служба автогиганта, животные имеют достаточно пространства для свободного выпаса.
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Принять такое решение боссы концерна решили потому, что 27 гектаров территории польского завода Volkswagen занимают солнечные панели, которые генерируют до четверти необходимой для работы предприятия электроэнергии.
Однако большой проблемой оказалась растущая под фотоэлектрическими модулями трава. Но теперь около сотни овец породы большая польская будут ликвидировать растительность естественным образом.
В свою очередь, Университет естественных наук города Познань будет изучать, как техногенная среда современного завода влияет на поведение животных. Но уже отмечается, что овцы ведут себя вполне естсественно.
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