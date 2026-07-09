Volkswagen заменил бензиновые мотокосы живыми овцами

Принять такое решение боссы концерна решили потому, что 27 гектаров территории польского завода Volkswagen занимают солнечные панели, которые генерируют до четверти необходимой для работы предприятия электроэнергии.

Однако большой проблемой оказалась растущая под фотоэлектрическими модулями трава. Но теперь около сотни овец породы большая польская будут ликвидировать растительность естественным образом.

В свою очередь, Университет естественных наук города Познань будет изучать, как техногенная среда современного завода влияет на поведение животных. Но уже отмечается, что овцы ведут себя вполне естсественно.

Читайте также: