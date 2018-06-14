Производитель признал вину и согласился со штрафом

Пульс

Volkswagen заплатит Германии миллиард евро из-за «дизельгейта»

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14 июня 2018

Компания Volkswagen выплатит властям Германии штраф в один миллиард евро из-за манипуляций с данными выбросов вредных веществ в атмосферу для дизельных автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

[Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя](https://motor.ru/lab/dieselgoaway.htm)

Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя

«После тщательной проверки, Volkswagen соглашается со штрафом и не намерен подавать апелляцию. Таким образом, компания признает свою ответственность в случившемся и делает еще один важный шаг на пути преодоления дизельного кризиса в отрасли», – говорится в сообщении компании.

Выплачиваемая концерном сумма будет состоять из 5 миллионов евро самого штрафа и 995 миллионов евро компенсации незаконно полученной прибыли.

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Плюс-минус миллиард: самые громкие и самые дорогие скандалы, случившиеся в автопроме за последние 100 лет

В преднамеренном занижении данных о количестве вредных выбросов дизельных моделей и использовании для этого обманного программного обеспечения, немецкий концерн обвинили в 2015 году. Вызванный этим скандал стал причиной ухода руководства компании и отзыва 11 миллионов машин.

Кроме того, в США к семи годам тюрьмы приговорили бывшего топ-менеджера американского офиса «Фольксвагена» Оливера Шмидта, а в апреле этого года арестовали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера. Он подозревается в причастности к фальсификации данных о выбросах вредных веществ.

[В США VW выкупает у владельцев дизельные машины и хранит их на специальных парковках по всей стране](https://motor.ru/news/vwmegaparking-30-03-2018.htm)

В США VW выкупает у владельцев дизельные машины и хранит их на специальных парковках по всей стране

В общей сложности VW выплатил несколько десятков миллиардов долларов штрафов в разных странах. Причем 25 миллиардов компания заплатила только в США.

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