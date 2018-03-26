Компания привезет в Нью-Йорк новый концепт-кар

Пульс

Volkswagen превратит кроссовер Teramont в пикап

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26 марта 2018

Компания Volkswagen представит на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется 28 марта, концептуальный пикап – предвестника аналогичной серийной модели для американского рынка. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники.

[Первый тест VW Teramont — очень большого кроссовера от Volkswagen](https://motor.ru/testdrives/vwterramont.htm)

Первый тест VW Teramont — очень большого кроссовера от Volkswagen

Новинка будет построена на модульной платформе MQB, которая сейчас используется на американском рынке для вседорожника Atlas (в России появится под именем Teramont).

Серийный пикап будут собирать на предприятии в Теннесси. Модель составит конкуренцию Honda Ridgeline, Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma и Ford Ranger. Последний из них был снят с конвейера в 2011 году, однако должен вернуться в США в 2019-м. У VW есть пикап Amarok, но в Америке он не продается.

Как Volkswagen Amarok научился говорить по-мужски: тест-драйв пикапа с дизельным V6

Помимо пикапа, «Фольксваген» покажет новый пятиместный кроссовер, который должен стать одной из модификаций «Атласа».

Российский вариант Teramont появится весной. Машина получит 238-сильный двухлитровый турбомотор и «шестерку» мощностью 280 сил. Цена машины в базовой комплектации составит 2 799 000 рублей.

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