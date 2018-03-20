Volkswagen показал новый пятиместный кроссовер

Американский офис Volkswagen опубликовал эскиз нового пятиместного кроссовера для местного рынка. Модель станет одним из вариантов внедорожника Atlas и будет собираться на заводе марки в Чаттануге.

Подробной информации о машине пока мало. Производитель лишь сообщает, что ее построят на модульной платформе MQB, а предвестника покажут на Нью-Йоркском автосалоне в конце марта текущего года.

С помощью новой модели Volkswagen планируется увеличить долю рынка в сегменте кроссоверов. Для вывода вседорожника на рынок производитель дополнительно инвестирует в производство 340 миллионов долларов. Пятиместный кроссовер станет третьей моделью, производимой в Чаттануге — сейчас там собирают Passat и семиместный Atlas.

Volkswagen Atlas

Публичный дебют Volkswagen Atlas состоялся в 2016 году. Модель стала самой крупной в американском сегменте среднеразмерных внедорожников — ее длина составляется 5037 миллиметров. На рынке США Atlas доступен в передне- и полноприводном исполнении. Гамма двигателей состоит из двухлитровой «турбочетверки» (238 сил) и смещенно-рядного агрегата VR6 мощностью 280 лошадиных сил. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».

В России семиместный Atlas появится под именем Teramont. Продажи внедорожника начнутся весной текущего года. Автомобиль будет предлагаться только с полным приводом. Цена машины в базовой комплектации составит 2 799 000 рублей.

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