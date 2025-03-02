Внешность большого седана Volvo ES90 раскрыли до премьеры

Известно, что Volvo ES90 отличится быстрой зарядкой (300 километров за десять минут), а версия с батареей ёмкостью 106 киловатт-часов сможет проезжать до 700 километров (WLTP) без дозаправки. Анонсирован и двухмоторный полный привод, и очень продвинутая электронная система рекордной вычислительной мощности 508 топс.