Новый XC90 может стать последним Volvo с бензиновым мотором

В беседе с американским изданием Car and Driver генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон предположил, что следующее поколение XC90 станет последней новой моделью шведского бренда, которая поступит в продажу с двигателем внутреннего сгорания в виде опции. В будущем все новинки Volvo наверняка станут безальтернативными электрокарами.

Актуальный Volvo XC90 выпускается с 2015 года, так что новая итерация кроссовера дебютирует не раньше 2025-го, а значит полностью отказаться от перспективных моделей с бензиновыми двигателями шведская марка может уже в этом десятилетии. Однако, Самуэльссон подчеркнул, что сроки полного отказа от ДВС будут зависеть от нескольких факторов — желания потребителей и развития инфраструктуры для электромобилей.

В тоже время Volvo планирует полностью отказаться от традиционных силовых агрегатов до того, как новые автомобили с ДВС запретят на законодательном уровне. Стратегия Volvo объясняется просто: «Разумнее сразу сосредоточиться на электрокарах, нежели пытаться нарастить долю на сокращающемся рынке обычных автомобилей», — рассуждает Самуэльссон.