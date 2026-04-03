Volvo наладит выпуск кроссовера через 4 года после премьеры

Важно, что модель Volvo EX90 дебютировала 4 года назад — в 2022 году, но на китайский рынок выходит только сейчас. Это большой кроссовер длиной 5037 мм, а его колёсная база составляет 2985 мм. Другие подробности последуют позднее.

Длина седана Volvo ES90 составляет 5000 мм при колёсной базе — 3102 мм. Всемирная версия модели справила премьеру 2 года назад, и аналитики недоумевают, почему шведы настолько затянули вывод обеих машин на рынок КНР.

Ранее стало известно, что Volvo займётся продажей автомобилей китайского бренда Lynk & Co на территории Европы. Руководство компании расценивает подобный шаг как взаимовыгодный для всех участников процесса.

