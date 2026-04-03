Опубликовано 03 апреля 2026, 12:571 мин.
Volvo наладит выпуск кроссовера через 4 года после премьеры
Volvo представит модели EX90 и ES90 китайского производства. Празднование 99-летия компании и презентация новых продуктов состоятся 15 апреля, в ходе которых автопроизводитель представит полностью электрические модели — Volvo EX90 и Volvo ES90 китайского производства.
© Volvo
Важно, что модель Volvo EX90 дебютировала 4 года назад — в 2022 году, но на китайский рынок выходит только сейчас. Это большой кроссовер длиной 5037 мм, а его колёсная база составляет 2985 мм. Другие подробности последуют позднее.
Длина седана Volvo ES90 составляет 5000 мм при колёсной базе — 3102 мм. Всемирная версия модели справила премьеру 2 года назад, и аналитики недоумевают, почему шведы настолько затянули вывод обеих машин на рынок КНР.
Ранее стало известно, что Volvo займётся продажей автомобилей китайского бренда Lynk & Co на территории Европы. Руководство компании расценивает подобный шаг как взаимовыгодный для всех участников процесса.
Источник:CarNewsChina
Автор:Алексей Кованов
Тег: