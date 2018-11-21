Volvo приедет на автосалон в Лос-Анджелесе без автомобилей

В центре стенда Volvo Cars будет установлена инсталляция с надписью «Это не автомобиль» (This is not a car). Остальное пространство займут интерактивные демонстрации, которые расскажут публике о сервисах Volvo. Среди них: доставка товаров в машину, каршэринг, подписка на автомобили Care by Volvo и автономное управление. «Мы хотим продемонстрировать своё видение и начать диалог о будущем автомобильности, — говорит ответственный за продуктовую стратегию Мартен Левенстам — Так что вместо презентации концепт-кара мы поговорим о самой концепции автомобиля».
Глава Volvo Хокан Самуэльссон считает, что отрасль меняется. Компания уже не просто выпускает и продает автомобили, а предоставляет клиентам свободу передвижения и доступ к персональному транспорту в любое время и в любом месте. В рамках новой стратегии Volvo даже отказалась от участия в женевском автосалоне весной следующего года, так как посчитала традиционные моторшоу более нежизнеспособными.
Теперь ставится понятен посыл тизера со смартфоном. Он превращается в универсальную платформу, позволяющую получить доступ к онлайн-сервисам, что идеально вписывается в концепцию мобильности будущего Volvo.