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12:17

Volvo приедет на автосалон в Лос-Анджелесе без автомобилей

Шведская марка решила ничего не показывать

На стенде Volvo в Лос-Анджелесе не будет автомобилей. Вместо этого компания продемонстрирует свое видение мобильности будущего и поговорит о развитии концепции машины как транспортного средства. По мнению руководства марки, то, как потребители воспринимают и взаимодействую с автомобильным брендом сейчас гораздо важнее мощности и материалов отделки салона.

В центре стенда Volvo Cars будет установлена инсталляция с надписью «Это не автомобиль» (This is not a car). Остальное пространство займут интерактивные демонстрации, которые расскажут публике о сервисах Volvo. Среди них: доставка товаров в машину, каршэринг, подписка на автомобили Care by Volvo и автономное управление. «Мы хотим продемонстрировать своё видение и начать диалог о будущем автомобильности, — говорит ответственный за продуктовую стратегию Мартен Левенстам — Так что вместо презентации концепт-кара мы поговорим о самой концепции автомобиля».

Глава Volvo Хокан Самуэльссон считает, что отрасль меняется. Компания уже не просто выпускает и продает автомобили, а предоставляет клиентам свободу передвижения и доступ к персональному транспорту в любое время и в любом месте. В рамках новой стратегии Volvo даже отказалась от участия в женевском автосалоне весной следующего года, так как посчитала традиционные моторшоу более нежизнеспособными.

Теперь ставится понятен посыл тизера со смартфоном. Он превращается в универсальную платформу, позволяющую получить доступ к онлайн-сервисам, что идеально вписывается в концепцию мобильности будущего Volvo.

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