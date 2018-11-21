Volvo приедет на автосалон в Лос-Анджелесе без автомобилей

Глава Volvo Хокан Самуэльссон считает, что отрасль меняется. Компания уже не просто выпускает и продает автомобили, а предоставляет клиентам свободу передвижения и доступ к персональному транспорту в любое время и в любом месте. В рамках новой стратегии Volvo даже отказалась от участия в женевском автосалоне весной следующего года, так как посчитала традиционные моторшоу более нежизнеспособными.