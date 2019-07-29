Глобальный отзыв автомобилей Volvo докатился до России

В пресс-службе ведомства уточняют, что в редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться, что приведёт к возгоранию в моторном отсеке. Все расходы на устранение неполадок автопроизводитель берет на себя.
Представители Volvo заявили, что им не известно ни об одном случае возгорания автомобиля из-за выявленного дефекта и подчеркнули, что вероятность такого исхода крайне мала.
На прошлой неделе стало известно, что Volvo инвестировала в два израильских технологических стартапа, разработки которых направлены на улучшение качества автомобилей и повышение безопасности. Первый работает в области медицины: технология машинного обучения способна спрогнозировать характер травм, полученных при ДТП, и уведомить об этом экстренные службы. Второй создает технологию автоматической проверки кузова автомобиля на предмет различных дефектов.