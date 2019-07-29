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14:48

Глобальный отзыв автомобилей Volvo докатился до России

В сервис направят машины, проданные с 2014 года

Росстандарт объявил о начале ремонтной кампании, которая затронет 4473 экземпляра Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country, реализованных в 2014-2019 годах. Причиной стало возможное оплавление одной из пластиковых деталей. Ранее из-за этого же дефекта по всему миру отозвали более полумиллиона автомобилей.

В пресс-службе ведомства уточняют, что в редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться, что приведёт к возгоранию в моторном отсеке. Все расходы на устранение неполадок автопроизводитель берет на себя.

Представители Volvo заявили, что им не известно ни об одном случае возгорания автомобиля из-за выявленного дефекта и подчеркнули, что вероятность такого исхода крайне мала.

На прошлой неделе стало известно, что Volvo инвестировала в два израильских технологических стартапа, разработки которых направлены на улучшение качества автомобилей и повышение безопасности. Первый работает в области медицины: технология машинного обучения способна спрогнозировать характер травм, полученных при ДТП, и уведомить об этом экстренные службы. Второй создает технологию автоматической проверки кузова автомобиля на предмет различных дефектов.

Источник: Росстандарт