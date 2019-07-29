Глобальный отзыв автомобилей Volvo докатился до России

В пресс-службе ведомства уточняют, что в редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться, что приведёт к возгоранию в моторном отсеке. Все расходы на устранение неполадок автопроизводитель берет на себя.

Представители Volvo заявили, что им не известно ни об одном случае возгорания автомобиля из-за выявленного дефекта и подчеркнули, что вероятность такого исхода крайне мала.