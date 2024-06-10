Volvo начала перенос производства электрических кроссоверов из Китая в Европу

Защищать американских производителей будут повышением тарифов сразу на 75 процентных пунктов — с 25 до 100 процентов. Кроме того, уже в нынешнем году с 7,5 до 25 процентов вырастут тарифы на импортные литийионные аккумуляторы для электрокаров, а для графита и некоторого критического сырья пошлины поднимут с 0 до 25 процентов. Ну а поскольку отдельные сегменты цепочки поставок аккумуляторов для электромобилей Китай контролирует более чем на 80 процентов, параллельно в США будут создавать собственную промышленную базу.