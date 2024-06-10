Volvo начала перенос производства электрических кроссоверов из Китая в Европу

Volvo начала перенос производства электрических кроссоверов из Китая в ЕвропуНа конвеейр бельгийского завода встанут модели EX30 и EX90
Испугавшись повышения тарифов на импортируемые в Европу электрокары из Китая, компания Volvo решила перенести производство двух кроссоверов в бельгийский Гент. Речь о субкомпакте EX30 и флагманском EX90, которые пока выпускают на заводах в Чжанцзякоу и Чэнду. По некоторым данным, пойти на такой шаг Volvo пришлось из-за низких продаж в Китае и нежелания потерять крупный европейский рынок. Ведь именно в Старом Свете Volvo до сих пор пользуются хорошим спросом, а в сегменте электрокаров шведы вообще занимают третье место.
Пошлины на китайские электрокары планируют поднять с нынешних 10 до 15—30 процентов, хотя аналитики уверены, что даже этого будет недостаточно для достижения ценового паритета между автомобилями, произведенными на территории Евросоюза и Поднебесной. Цель всего этого между тем вполне очевидна. Повышением тарифов европейские власти хотят покончить с «недобросовестными торговым практиками», под которыми понимают субсидирование правительством Китая цепочек поставок для снижения конечной цены. Аналогичным способом действуют и США — но там подход ещё более жесткий.
Защищать американских производителей будут повышением тарифов сразу на 75 процентных пунктов — с 25 до 100 процентов. Кроме того, уже в нынешнем году с 7,5 до 25 процентов вырастут тарифы на импортные литийионные аккумуляторы для электрокаров, а для графита и некоторого критического сырья пошлины поднимут с 0 до 25 процентов. Ну а поскольку отдельные сегменты цепочки поставок аккумуляторов для электромобилей Китай контролирует более чем на 80 процентов, параллельно в США будут создавать собственную промышленную базу.