Volvo XC40 перевели на электричество

В основе электромобиля лежит та же платформа CMA, на которой построен обычный XC40 и Polestar 2. От последнего XC40 Recharge унаследовал и силовую установку: в движение новинку приводят два электромотора суммарной мощностью 408 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента.

Емкость батареи составляет 78 киловатт-часов — этого хватает на то, чтобы кроссовер проезжал без подзарядки 400 километров по циклу WLTP. Пополнить запас энергии на 80 процентов можно за 40 минут при условии использования экспресс-терминала.