Производитель опубликовал тизер модели следующего поколения

Пульс

Компания Volvo раскрыла детали внешности нового S60

1fa45e61a256b3c6c99ee1edde498aad757bc625
14 июня 2018

Компания Volvo опубликовала тизер седана S60 нового поколения. Премьера четырехдверки состоится в среду, 20 июня, на церемонии открытия завода марки в городе Чарльзтон (штат Южная Каролина, США).

[Глава Volvo раскрыл прототип нового седана S60. Машина, правда, пока еще в камуфляже](https://motor.ru/news/volvos60-01-03-2018.htm)

Глава Volvo раскрыл прототип нового седана S60. Машина, правда, пока еще в камуфляже

Днем ранее шведский производитель опубликовал изображения будущей модели, на которых показаны детали «заряженного» варианта. Он будет называться Polestar Engineered и станет предлагаться только для гибридной модификации.

Гибридный седан S60 получит 407-сильную силовую установку, мощностью которой после доработок увеличится до 421 лошадиной силы. Также вариант от Polestar обзаведется более мощными тормозами, регулируемыми амортизаторами и распоркой передних стоек.

Из 60-го семейства марка Volvo уже представила универсал. Объем багажника модели составляет 529 литров, при сложенных задних сиденьях – 1364 литра. V60 предлагается с двумя гибридными силовыми установками мощностью 340 и 390 сил, а также со 135- и 165-сильными дизелями и 225- и 275-сильными бензиновыми агрегатами.

Топ-10 автомобилей из Швеции

И в нашем списке – не только Volvo и Saab

Теги:
VolvoV60S60
Новости по теме
21 февраля 2018
Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом