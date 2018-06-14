Компания Volvo раскрыла детали внешности нового S60

Компания Volvo опубликовала тизер седана S60 нового поколения. Премьера четырехдверки состоится в среду, 20 июня, на церемонии открытия завода марки в городе Чарльзтон (штат Южная Каролина, США).

Днем ранее шведский производитель опубликовал изображения будущей модели, на которых показаны детали «заряженного» варианта. Он будет называться Polestar Engineered и станет предлагаться только для гибридной модификации.

Гибридный седан S60 получит 407-сильную силовую установку, мощностью которой после доработок увеличится до 421 лошадиной силы. Также вариант от Polestar обзаведется более мощными тормозами, регулируемыми амортизаторами и распоркой передних стоек.

Из 60-го семейства марка Volvo уже представила универсал. Объем багажника модели составляет 529 литров, при сложенных задних сиденьях – 1364 литра. V60 предлагается с двумя гибридными силовыми установками мощностью 340 и 390 сил, а также со 135- и 165-сильными дизелями и 225- и 275-сильными бензиновыми агрегатами.