Восьмое поколение Hyundai Elantra: искусственный интеллект и резкий дизайн в стиле Urus

Центральное место в интерьере занимает 14,6-дюймовый (или 12,9-дюймовый) изогнутый дисплей с новейшей мультимедийной системой Pleos Connect. Ее ключевая особенность — встроенный ИИ-помощник «Gleo AI», способный поддерживать естественные диалоги и обучаться предпочтениям водителя. Под экраном сохранены физические кнопки и регуляторы, а в оснащение входят премиальная аудиосистема Bang & Olufsen, встроенная камера, два беспроводных зарядных устройства и USB-порты с быстрой зарядкой на 100 Вт.

Для корейского рынка предложат два силовых агрегата. Базовый — бензиновый атмосферный двигатель 2.0 л., мощность которого увеличилась на 26 л.с. и теперь составляет 147 л.с. Гибридная версия объединяет экономичный 1,6-литровый мотор, более мощный электродвигатель и увеличенную батарею, выдавая суммарные 155 л.с. Система также получила интеллектуальное управление рекуперацией и прогнозирование маршрута для повышения эффективности.

Ожидается, что в будущем появится и «заряженная» версия Elantra N, которая, по слухам, получит турбомотор 2.5.

Продажи нового Avante в Корее начнутся до конца года, а на других рынках, включая Северную Америку (как Elantra 2027 модельного года) и, возможно, Европу, модель появится позже.

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