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Опубликовано 03 июля 2025, 18:14
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Спортивный Voyah Free для России получил новый декор

Сколько стоят новые оттенки, не сообщается
Кроссоверу Voyah Free Sport Edition для России расширили гамму цветов. Пресс-служба Voyah сообщила, что флагман начали красить в новые цвета под общим названием «зеленый шелк»: «небесно-голубой», «искрящийся черный», «нефритовый зеленый», «арктический белый», бронзовый и «серый титан». Кроме того, теперь для него доступна еще одна расцветка салона.
Спортивный Voyah Free для России получил новый декор
© Voyah
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Кроссоверу Voyah Free Sport Edition для России расширили гамму цветов. Пресс-служба Voyah сообщила, что флагман начали красить в новые цвета под общим названием «зеленый шелк»: «небесно-голубой», «искрящийся черный», «нефритовый зеленый», «арктический белый», бронзовый и «серый титан».

© Voyah

Кроме того, появилась новая расцветка салона — в цвете слоновой кости. Помимо нее, доступны все прежние варианты: отделка экокожей либо экозамшей в черно-синей, черной, бежево-синей и других комбинациях. Также для спортивной версии доступны 20-дюймовые колесные диски в черном цвете, напоминают в Voyah.

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Спортивный Voyah Free оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового ДВС, не связанного напрямую с колесами, и двух электромоторов. Суммарная отдача системы — 490 лошадиных сил. С места до «сотни» гибрид разгоняется за 4,8 секунды, а запас хода составляет около 1000 километров по циклу WLTP.

С января бензин-электрический Free, а также минивэн Dream собирают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Это позволило им подпасть под условия программы льготного автокредитования, которая предполагает скидку на гибрид в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей.

Позже на той же площадке наладят сборку третьей модели премиум-марки — седана Voyah Passion EVR.

Источник:Пресс-служба Voyah
Автор:Мария Руцкая
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