Спортивный Voyah Free для России получил новый декор

Спортивный Voyah Free для России получил новый декорСколько стоят новые оттенки, не сообщается
Кроссоверу Voyah Free Sport Edition для России расширили гамму цветов. Пресс-служба Voyah сообщила, что флагман начали красить в новые цвета под общим названием «зеленый шелк»: «небесно-голубой», «искрящийся черный», «нефритовый зеленый», «арктический белый», бронзовый и «серый титан».
Кроме того, появилась новая расцветка салона — в цвете слоновой кости. Помимо нее, доступны все прежние варианты: отделка экокожей либо экозамшей в черно-синей, черной, бежево-синей и других комбинациях. Также для спортивной версии доступны 20-дюймовые колесные диски в черном цвете, напоминают в Voyah.
Спортивный Voyah Free оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового ДВС, не связанного напрямую с колесами, и двух электромоторов. Суммарная отдача системы — 490 лошадиных сил. С места до «сотни» гибрид разгоняется за 4,8 секунды, а запас хода составляет около 1000 километров по циклу WLTP.
С января бензин-электрический Free, а также минивэн Dream собирают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Это позволило им подпасть под условия программы льготного автокредитования, которая предполагает скидку на гибрид в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей.