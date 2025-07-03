Спортивный Voyah Free для России получил новый декор

С января бензин-электрический Free, а также минивэн Dream собирают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Это позволило им подпасть под условия программы льготного автокредитования, которая предполагает скидку на гибрид в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей.