В Китае раскрыли цену 1381-сильного флагмана Zeekr 9X

В Китае раскрыли цену 1381-сильного флагмана Zeekr 9XОн может добраться до России осенью
Upd.: российские перевозчики уже предлагают предзаказ 9X. Например, сервис E.N.CARS привезет начальный Zeekr 9x Max за 8 536 000 рублей, «средний» Ultra — за 8 873 000, а «топовый» вариант Hyper — за 10 024 000.
9X — это полноразмерный кроссовер с габаритами 5239х2029х1819 миллиметров. Колесная база равна 3169 миллиметрам. Соперник от Li ему уступает: показатели L9 — 5218x1998x1800 миллиметров при 3105 миллиметрах между осями.
Первенца модульной архитектуры SEA-S предлагают с шестью сиденьями в конфигурации 2+2+2 и блоком из двух 16-дюймовых дисплеев на передней панели. От правого клиент по желанию может отказаться — это сэкономит ему 5000 юаней (56,2 тысячи рублей). Также есть проекционный дисплей с дополненной реальностью диагональю 47 дюймов и отдельный 17-дюймовый потолочный монитор для задних пассажиров.
Комплектаций у 9X три: Max, Ultra и Hyper. В «базе» флагман получил двухлитровый ДВС и два электромотора; система в сумме выдает 885 лошадиных сил. Аккумулятора емкостью 55 киловатт-часов хватает на 300 километров хода на электричестве, а в гибридном режиме — на 1200 километров. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 3,9 секунды.
В список оборудования входят пневмоподвеска, лидар, система помощи водителю G-Pilot H7 на базе чипа Nvidia Drive Thor-U производительностью 700 TOPS и аудиосистема с 32 динамиками.
Zeekr 9X Ultra дополнен столиком для правого пассажира второго ряда, функцией 22-точечного массажа для двух передних рядов, солнцезащитными шторками и электроприводом дверей. Установка выдает почти 900 сил. Батарея на 55 киловатт-час стандартная, а за доплату можно поменять ее на более крупную — на 70 киловатт-часов. Стоит такой вариант 499 900 юаней (5,6 миллиона рублей).
В топ-версии Hyper Zeekr 9X оборудован батареей емкостью 70 киловатт-часов по умолчанию и может проехать на электричестве до 355 километров. Суммарная мощность моторов здесь достигает 1381 силы, запас хода — 1165 километров. Такой 9X может похвастаться активным стабилизатором поперечной устойчивости, вращающимися креслами на втором ряду, системой G-Pilot H9 с пятью лидарами и двумя чипами Nvidia Drive Thor-U. Самое дорогое исполнение флагмана оценено в 569 900 юаней (6,4 миллиона рублей).