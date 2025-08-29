В Китае раскрыли цену 1381-сильного флагмана Zeekr 9X

9X — это полноразмерный кроссовер с габаритами 5239х2029х1819 миллиметров. Колесная база равна 3169 миллиметрам. Соперник от Li ему уступает: показатели L9 — 5218x1998x1800 миллиметров при 3105 миллиметрах между осями.

Первенца модульной архитектуры SEA-S предлагают с шестью сиденьями в конфигурации 2+2+2 и блоком из двух 16-дюймовых дисплеев на передней панели. От правого клиент по желанию может отказаться — это сэкономит ему 5000 юаней (56,2 тысячи рублей). Также есть проекционный дисплей с дополненной реальностью диагональю 47 дюймов и отдельный 17-дюймовый потолочный монитор для задних пассажиров.