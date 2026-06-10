Врач назвал идеальное положение за рулем автомобиля

По словам врача, неверное положение тела за рулём ведёт к застою крови в малом тазу и варикозу, особенно у тех, кто к этому предрасположен.

Чтобы избежать проблем, Рябов советует регулировать кресло так, чтобы колени были чуть ниже бёдер, а спина плотно прилегала к спинке сиденья. При необходимости стоит использовать поясничную поддержку — специальные накладки можно купить в любом автомагазине. Особое внимание врач уделил гелевым и ортопедическим накладкам на сиденье: они снижают давление на промежность и помогают профилактировать застой крови.

Также уролог рекомендует осторожно обращаться с подогревом сидений — перегрев в области таза крайне вреден, особенно в тёплое время года.

Тем, кто подолгу находится за рулём, каждые два часа нужно делать перерыв на 10−15 минут, выходить из машины и разминаться: приседать, прыгать, делать наклоны и вращения тазом.

Кроме того, важно соблюдать питьевой режим, не терпеть позывы к мочеиспусканию, а при склонности к варикозу использовать компрессионное бельё.

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