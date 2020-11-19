Электрический универсал Volkswagen получит запас хода 700 километров

О разработке стало известно еще в ноябре 2019 года: тогда на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера концептуального универсала Volkswagen ID. Space Vizzion. Шоу-кар укомплектовали полностью электрической силовой установкой и объемным аккумулятором, обеспечивающим до 590 километров хода по циклу WLTP.
Универсал построят на базе концепта, однако его запас хода на одной зарядке будет еще больше и составит 700 километров, заявил Брандштеттер в соцсети Linked In. Он также поделился фотографиями с «близким к серии» прототипом новинки, внешность которого почти не отличается от концепта. Он получил двухцветный кузов, ромбовидный орнамент фальшьрешетки радиатора и зауженные фары, соединенные светодиодной полосой.
Linked In
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Глава марки сообщил, что пока безымянный универсал, который наверняка получит приставку ID к имени, будут собирать на заводе в Эмдене. В его основу ляжет модульная платформа MEB, но в модернизированном виде. Само предприятие к 2023 году планируют переоборудовать под производство исключительно «зеленых» автомобилей.
Товарному Aero B также обещают высококачественную отделку интерьера, просторный салон, сравнимый с интерьером Volkswagen Phaeton, и «огромный» багажник.
Одновременно с дальнобойным универсалом немецкая марка представит электроседан, именуемый Aero, который также встанет на конвейер в Эмдене и может разделить с Aero B техническую «начинку». Ранее стало известно, что Volkswagen значительно увеличил инвестиции в электрическую линейку. В течение следующих пяти лет компания потратит на разработку электрокаров, гидридов и автопилотов 73 миллиарда евро – почти половину 150-миллиардного бюджета.