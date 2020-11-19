Электрический универсал Volkswagen получит запас хода 700 километров

О разработке стало известно еще в ноябре 2019 года: тогда на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера концептуального универсала Volkswagen ID. Space Vizzion. Шоу-кар укомплектовали полностью электрической силовой установкой и объемным аккумулятором, обеспечивающим до 590 километров хода по циклу WLTP.

Универсал построят на базе концепта, однако его запас хода на одной зарядке будет еще больше и составит 700 километров, заявил Брандштеттер в соцсети Linked In. Он также поделился фотографиями с «близким к серии» прототипом новинки, внешность которого почти не отличается от концепта. Он получил двухцветный кузов, ромбовидный орнамент фальшьрешетки радиатора и зауженные фары, соединенные светодиодной полосой.