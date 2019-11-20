Volkswagen показал электрический универсал, который скоро станет серийным

Представленный в Лос-Анджелесе образец, по всей видимости, максимально приближен к серийному автомобилю – например, у него обычные наружные зеркала, а не камеры, как у прочих шоу-каров. Интерьер оформлен в минималистичном стиле: за рулем расположен небольшой экран с виртуальными приборами, как у хэтчбека ID.3, а центральное место занимает 15,6-дюймовый планшет. Судя по отсутствию кнопок, управление всеми системами автомобиля осуществляется именно с него.
Необычно оформлен разве что багажник, в котором имеются магнитные крепления под пару скейтов. На серийную модель это решение вряд ли перекочует.
По словам шеф-дизайнера Volkswagen Клауса Бишоффа, «ID. Space Vizzion привносит в новую эру мобильности непревзойдённую гибкость, беспрецедентное качество и немецкий дизайн».
Новинка построена на той же платформе MEB, что и упомянутый ID.3. В состав силовой установки входят несколько электромоторов суммарной мощностью 340 лошадиных сил, а питает их аккумулятор емкостью 82 киловатт-часа. От 0 до 100 километров в час универсал разгоняется за 5,4 секунды, а заявленный запас хода на одной зарядке составляет 590 километров по циклу WLTP.
ID. Space Vizzion – седьмой по счету концепт-кар, выпущенным под суббрендом ID. В семейство электромобилей также входят хэтчбек ID.3, который уже доступен для заказа, вседорожный ID. CROZZ, фургон ID. BUZZ, седан ID. VIZZION, багги ID. BUGGY и кроссовер ID. ROOMZZ.