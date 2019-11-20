Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:27

Volkswagen показал электрический универсал, который скоро станет серийным

«Зелёное» семейство ID пополнится новой моделью

© Volkswagen
На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал концептуальный универсал Volkswagen ID. Space Vizzion: новинка получила полностью электрическую силовую установку и способна проехать на одной зарядке почти 600 километров. «Товарную» версию уже подтвердили – она появится на рынках Китая, США и Европы в 2021 году.

Представленный в Лос-Анджелесе образец, по всей видимости, максимально приближен к серийному автомобилю – например, у него обычные наружные зеркала, а не камеры, как у прочих шоу-каров. Интерьер оформлен в минималистичном стиле: за рулем расположен небольшой экран с виртуальными приборами, как у хэтчбека ID.3, а центральное место занимает 15,6-дюймовый планшет. Судя по отсутствию кнопок, управление всеми системами автомобиля осуществляется именно с него.

Необычно оформлен разве что багажник, в котором имеются магнитные крепления под пару скейтов. На серийную модель это решение вряд ли перекочует.

По словам шеф-дизайнера Volkswagen Клауса Бишоффа, «ID. Space Vizzion привносит в новую эру мобильности непревзойдённую гибкость, беспрецедентное качество и немецкий дизайн».

>
Reload
1 / 8

Новинка построена на той же платформе MEB, что и упомянутый ID.3. В состав силовой установки входят несколько электромоторов суммарной мощностью 340 лошадиных сил, а питает их аккумулятор емкостью 82 киловатт-часа. От 0 до 100 километров в час универсал разгоняется за 5,4 секунды, а заявленный запас хода на одной зарядке составляет 590 километров по циклу WLTP.

ID. Space Vizzion седьмой по счету концепт-кар, выпущенным под суббрендом ID. В семейство электромобилей также входят хэтчбек ID.3, который уже доступен для заказа, вседорожный ID. CROZZ, фургон ID. BUZZ, седан ID. VIZZION, багги ID. BUGGY и кроссовер ID. ROOMZZ.

Источник: Volkswagen