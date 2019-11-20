Volkswagen показал электрический универсал, который скоро станет серийным

Представленный в Лос-Анджелесе образец, по всей видимости, максимально приближен к серийному автомобилю – например, у него обычные наружные зеркала, а не камеры, как у прочих шоу-каров. Интерьер оформлен в минималистичном стиле: за рулем расположен небольшой экран с виртуальными приборами, как у хэтчбека ID.3, а центральное место занимает 15,6-дюймовый планшет. Судя по отсутствию кнопок, управление всеми системами автомобиля осуществляется именно с него.

Необычно оформлен разве что багажник, в котором имеются магнитные крепления под пару скейтов. На серийную модель это решение вряд ли перекочует.