Volkswagen начал продажи нового бюджетного электрокроссовера

Volkswagen Tharu дебютировал два года назад, и первоначально планировалось, что кроссовер локализуют в России на заводе в Калуге. Однако до нашей страны Tharu так и не добрался, зато в Китае популярную модель малой кровью превратили в электромобиль.
Фото: Volkswagen e-Tharu
Доработок экстерьера и интерьера минимум: если не брать в расчёт шильдики, то отличить электромобиль можно только по специальным «аэродинамичным» дискам, отсутствию декоративных выхлопных патрубков в заднем бампере и упрощённому переднему бамперу с С-образными скобами дневных ходовых огней.
Фото: Архитектура Volkswagen e-Tharu
Под капотом расположился 136-сильный (290 Нм) электродвигатель, под задним диваном — батарея ёмкостью 44,1 киловатт-часа. По устаревшему циклу NEDC запас хода в смешанном цикле равен 315 километрам, однако если ехать по трассе равномерно с разрешенной скоростью, то можно проехать и 400 километров. От быстрого источника зарядка от нуля до 80 процентов займёт всего 52 минуты, до 100 процентов — 6,5 часа.
Поскольку e-Tharu — компромиссный электромобиль, построенный вокруг традиционной платформы, батарея сократила объём багажника. Нет и вариативности версий: только один электромотор, безальтернативный тяговый аккумулятор и передний привод.
Цена у нового бюджетного электрокроссовера привлекательная: богато оснащённая версия e-Tharu стоит от 194 800 юаней (2,27 миллиона рублей). Для сравнения бензиновый 150-сильный двухпедальный кроссовер Tharu с меньшим набором опций обойдётся минимум в 165 800 юаней (1,93 миллиона рублей).
Разница с электромобилями Volkswagen на модульной платформе ещё выше: немецкий концерн уже объявил, что сравнимые по габаритам заднеприводные кроссоверы ID.4 будут стоить по меньшей мере 250 тысяч юаней (2,9 миллиона рублей).