22:44

Volkswagen начал продажи нового бюджетного электрокроссовера

У компактного Tharu появилась версия без ДВС под именем e-Tharu

© Volkswagen e-Tharu
Сергей Ильин
На китайском рынке начались продажи бюджетного электрокроссовера Volkswagen e-Tharu. За основу взяли одноимённую модель с бензиновым двигателем, но вместо «турбочетвёрки» 1.4, трансмиссии и топливной системы установили электромотор и батарею. Электрификация привела к удорожанию на 29 тысяч юаней (340 тысяч рублей).

Volkswagen Tharu дебютировал два года назад, и первоначально планировалось, что кроссовер локализуют в России на заводе в Калуге. Однако до нашей страны Tharu так и не добрался, зато в Китае популярную модель малой кровью превратили в электромобиль.

Reload
1 / 5

Фото: Volkswagen e-Tharu

Доработок экстерьера и интерьера минимум: если не брать в расчёт шильдики, то отличить электромобиль можно только по специальным «аэродинамичным» дискам, отсутствию декоративных выхлопных патрубков в заднем бампере и упрощённому переднему бамперу с С-образными скобами дневных ходовых огней.

Reload
1 / 2

Фото: Архитектура Volkswagen e-Tharu

Под капотом расположился 136-сильный (290 Нм) электродвигатель, под задним диваном — батарея ёмкостью 44,1 киловатт-часа. По устаревшему циклу NEDC запас хода в смешанном цикле равен 315 километрам, однако если ехать по трассе равномерно с разрешенной скоростью, то можно проехать и 400 километров. От быстрого источника зарядка от нуля до 80 процентов займёт всего 52 минуты, до 100 процентов — 6,5 часа.

Поскольку e-Tharu — компромиссный электромобиль, построенный вокруг традиционной платформы, батарея сократила объём багажника. Нет и вариативности версий: только один электромотор, безальтернативный тяговый аккумулятор и передний привод.

Цена у нового бюджетного электрокроссовера привлекательная: богато оснащённая версия e-Tharu стоит от 194 800 юаней (2,27 миллиона рублей). Для сравнения бензиновый 150-сильный двухпедальный кроссовер Tharu с меньшим набором опций обойдётся минимум в 165 800 юаней (1,93 миллиона рублей).

Разница с электромобилями Volkswagen на модульной платформе ещё выше: немецкий концерн уже объявил, что сравнимые по габаритам заднеприводные кроссоверы ID.4 будут стоить по меньшей мере 250 тысяч юаней (2,9 миллиона рублей).

Источник: autohome.com.cn