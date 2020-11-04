Volkswagen начал продажи нового бюджетного электрокроссовера

Под капотом расположился 136-сильный (290 Нм) электродвигатель, под задним диваном — батарея ёмкостью 44,1 киловатт-часа. По устаревшему циклу NEDC запас хода в смешанном цикле равен 315 километрам, однако если ехать по трассе равномерно с разрешенной скоростью, то можно проехать и 400 километров. От быстрого источника зарядка от нуля до 80 процентов займёт всего 52 минуты, до 100 процентов — 6,5 часа.

Поскольку e-Tharu — компромиссный электромобиль, построенный вокруг традиционной платформы, батарея сократила объём багажника. Нет и вариативности версий: только один электромотор, безальтернативный тяговый аккумулятор и передний привод.