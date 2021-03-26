Volkswagen готовит к премьере гибридный Transporter и электрический минивэн

На опубликованном изображении Transporter T7 выполнен в стилистике концепт-кара Budd-e, который компания представила в 2016 году. По сравнению с T6.1, дизайн нового фургона отличается более плавными линиями кузова. Кроме того, новинка представлена со сплошной передней оптикой, намекающей, что для минивэна готовят подключаемую гибридную версию. Подобное дизайнерское решение можно было ранее заметить на электрическом внедорожнике ID.4 а также на моделях Golf и Arteon.

Ожидается, что новый Transporter построят на модульной платформе MQB. В таком случае некоторые агрегаты и элементы интерьера могут перекочевать в фургон из Golf Mk8. В похожей стилистике выполнена цифровая приборная панель, которую фотошпионам удалось заснять в прошлом году во время испытаний минивэна.