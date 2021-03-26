Volkswagen готовит к премьере гибридный Transporter и электрический минивэн

На опубликованном изображении Transporter T7 выполнен в стилистике концепт-кара Budd-e, который компания представила в 2016 году. По сравнению с T6.1, дизайн нового фургона отличается более плавными линиями кузова. Кроме того, новинка представлена со сплошной передней оптикой, намекающей, что для минивэна готовят подключаемую гибридную версию. Подобное дизайнерское решение можно было ранее заметить на электрическом внедорожнике ID.4 а также на моделях Golf и Arteon.
Ожидается, что новый Transporter построят на модульной платформе MQB. В таком случае некоторые агрегаты и элементы интерьера могут перекочевать в фургон из Golf Mk8. В похожей стилистике выполнена цифровая приборная панель, которую фотошпионам удалось заснять в прошлом году во время испытаний минивэна.
Volkswagen
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В качестве моторной гаммы для Transporter T7 предложат двухлитровый дизельный двигатель, а также гибридную силовую установку от Golf GTE, которая состоит из 1,4-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и электромотора. Суммарная отдача составит примерно 242 лошадиные силы и 400 Нм. Ожидается, что дебют модели состоится до конца 2021 года.
Кроме того, концерн представил свой взгляд на то, каким может стать электрический минивэн будущего. На опубликованных рендерах фургон несет на себе логотип производителя грузового транспорта Man. У транспортного средства, как и в случае с анонсированным ранее Project Trinity, отсутствуют органы управления, а доступ в салон осуществляется при помощи откидного кузова. В серию перспективный электрический фургон пойдет не раньше 2026 года.
На прошлой неделе Volkswagen опубликовал изображения экстерьера новой версии фургона Transporter T6.1. Новинку, получившую приставку Sportline, оборудовали заниженной подвеской и обвесом, выполненным в стиле Golf GTI.