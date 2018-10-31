Volkswagen показал первое изображение нового пикапа

В модельном ряду Volkswagen новинка расположится ниже «Амарока». В ней будут сочетаться преимущества подключенного к сети кроссовера и грузовичка, предназначенного для городского использования. Одной из особенностей машины станет многофункциональная область погрузки: ее длину можно увеличить за счет складывающейся задней части кабины.

Товарную версию концепт-кара построят на модульной платформе MQB A0, лежащей в основе Polo и кроссовера T-Cross. Гамма двигателей, вероятно, будет состоять из бензиновых турбомоторов TSI и дизелей объемом 1,6 литра в разных вариантах форсировки.