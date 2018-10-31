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11:34

Volkswagen показал первое изображение нового пикапа

Модель с статусе концепт-кара дебютирует на автосалоне в Сан-Паулу

На автосалоне в Сан-Паулу, который откроется 7 ноября, состоится публичный дебют нового «экстраординарного пикапа» Volkswagen. Прототип станет предвестником серийной модели, которая появится на бразильском рынке в обозримом будущем. В компании также не исключают возможность выхода машины на рынки других стран.

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В модельном ряду Volkswagen новинка расположится ниже «Амарока». В ней будут сочетаться преимущества подключенного к сети кроссовера и грузовичка, предназначенного для городского использования. Одной из особенностей машины станет многофункциональная область погрузки: ее длину можно увеличить за счет складывающейся задней части кабины.

Товарную версию концепт-кара построят на модульной платформе MQB A0, лежащей в основе Polo и кроссовера T-Cross. Гамма двигателей, вероятно, будет состоять из бензиновых турбомоторов TSI и дизелей объемом 1,6 литра в разных вариантах форсировки.

Volkswagen Atlas Tanoak Pickup Truck

В марте на Нью-Йоркском автосалоне Volkswagen продемонстрировал прототип большого пикапа Tanoak, построенный на «тележке» MQB от семиместного внедорожника Atlas. Под капотом машины установили 3.6 V6 мощностью 280 лошадиных сил и 361 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом». Tanoak получил дорожный просвет в 254 миллиметра и полный привод с системой активного контроля тяги.

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