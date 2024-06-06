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Новости
Опубликовано 06 июня 2024, 11:40
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Стало известно, когда перезапустят бывший российский завод Volkswagen

Ранее сообщалось, что он заработает в первой половине 2024 года
Экс-завод Volkswagen в Калуге вернется к работе до конца года. Перезапуск производства на бывшей площадке Volkswagen запланирован на 2024 год, сказал в интервью ТАСС губернатор Калужской области Владислав Шапша. Ныне владеющая им компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») ведет работу по возобновлению производства, включая переговоры с китайскими технологическими партнерами.
Стало известно, когда перезапустят бывший российский завод Volkswagen
© Михаил Фомичев / РИА Новости
Мария Руцкая

AGR ищет новых поставщиков, которые обеспечат конвейер экс-завода Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой необходимыми для производства деталями. Они должны быть иммунны к санкциям, сказал Шапша. Сейчас завод находится в простое.

С какими именно потенциальными партнерами из Китая ведутся переговоры, пока не уточняется. По мнению экспертов, самый вероятный претендент — GAC. Также теоретически возможно сотрудничество с FAW, с которым ранее планировал работать АвтоВАЗ. Ранее с конвейера предприятия сошла небольшая партия из 120 кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, но инсайдеры говорили, что на этом партнерство с Chery закончится.

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Вероятно, на площадке наладят крупноузловую сборку без сварки и окраски кузовов. Однако не исключено и DKD-производство, при котором уже готовый автомобиль с завода партнера (по всей видимости, в Китае), частично разбирается и поставляется на российское предприятие.

Завод Volkswagen работал с 2007 года. Перед остановкой производства в 2022 году там выпускали Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid. Мощность составляла 225 тысяч автомобилей в год.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Volkswagen
#Россия
#Производство
#Автопром