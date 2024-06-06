Стало известно, когда перезапустят бывший российский завод Volkswagen

AGR ищет новых поставщиков, которые обеспечат конвейер экс-завода Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой необходимыми для производства деталями. Они должны быть иммунны к санкциям, сказал Шапша. Сейчас завод находится в простое.

С какими именно потенциальными партнерами из Китая ведутся переговоры, пока не уточняется. По мнению экспертов, самый вероятный претендент — GAC. Также теоретически возможно сотрудничество с FAW, с которым ранее планировал работать АвтоВАЗ. Ранее с конвейера предприятия сошла небольшая партия из 120 кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, но инсайдеры говорили, что на этом партнерство с Chery закончится.