Стало известно, когда перезапустят бывший российский завод Volkswagen

Стало известно, когда перезапустят бывший российский завод VolkswagenРанее сообщалось, что он заработает в первой половине 2024 года
AGR ищет новых поставщиков, которые обеспечат конвейер экс-завода Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» под Калугой необходимыми для производства деталями. Они должны быть иммунны к санкциям, сказал Шапша. Сейчас завод находится в простое.
С какими именно потенциальными партнерами из Китая ведутся переговоры, пока не уточняется. По мнению экспертов, самый вероятный претендент — GAC. Также теоретически возможно сотрудничество с FAW, с которым ранее планировал работать АвтоВАЗ. Ранее с конвейера предприятия сошла небольшая партия из 120 кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, но инсайдеры говорили, что на этом партнерство с Chery закончится.
Вероятно, на площадке наладят крупноузловую сборку без сварки и окраски кузовов. Однако не исключено и DKD-производство, при котором уже готовый автомобиль с завода партнера (по всей видимости, в Китае), частично разбирается и поставляется на российское предприятие.
Завод Volkswagen работал с 2007 года. Перед остановкой производства в 2022 году там выпускали Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid. Мощность составляла 225 тысяч автомобилей в год.