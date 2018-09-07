Акционеры потребовали у Volkswagen 9,2 миллиарда евро

Скандал с манипуляцией данными о вредных выбросах обошелся Volkswagen в 27,4 миллиарда евро. «Дизельгейт» стал причиной ухода руководства компании в отставку и отзыва 11 миллионов автомобилей по всему миру. Сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов. Позднее в причастности к фальсификации заподозрили также Porsche и Audi.

Недавно завод Volkswagen стал причиной возникновения засухи в мексиканском штате Пуэбла. По словам местных фермеров, установленные в районе завода специальные пушки, которые акустическими волнами разгоняют облака, не дают идти дождям во всем регионе.