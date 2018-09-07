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18:24

Акционеры потребовали у Volkswagen 9,2 миллиарда евро

Инвесторы просят возместить ущерб, связанный с «дизельгейтом»

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В адрес Volkswagen Group поступило 1670 жалоб от акционеров с требованием возместить ущерб, связанный с «дизельгейтом». Они считают, что руководство компании должно было уведомить их о масштабах предстоящего скандала, из-за которого стоимость акций за короткое время уменьшилась на 37 процентов. Общая сумма исковых требований составила 9,2 миллиарда евро.

Volkswagen обвинения опровергает. По мнению компании, руководство не было в курсе готовящегося раскрытия информации о манипуляции с показателями выбросов вредных веществ, так как рассчитывало урегулировать вопрос в частном порядке. Инвесторы, напротив, уверены, что небольшой группе людей все же было известно о нарушениях и они должны были своевременно сообщить об этом заинтересованным сторонам.

Скандал с манипуляцией данными о вредных выбросах обошелся Volkswagen в 27,4 миллиарда евро. «Дизельгейт» стал причиной ухода руководства компании в отставку и отзыва 11 миллионов автомобилей по всему миру. Сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов. Позднее в причастности к фальсификации заподозрили также Porsche и Audi.

Недавно завод Volkswagen стал причиной возникновения засухи в мексиканском штате Пуэбла. По словам местных фермеров, установленные в районе завода специальные пушки, которые акустическими волнами разгоняют облака, не дают идти дождям во всем регионе.

Источник: Reuters
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