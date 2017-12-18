Топ-менеджер компании подтвердил появление «заряженной» модификации модели Arteon

Пульс

Volkswagen построит 410-сильный фастбэк, который «уделает Porsche Panamera»

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18 декабря 2017

Компания Volkswagen готовит «заряженную» модификацию модели Arteon – R. Как сообщает издание Car Throttle со ссылкой на представителя немецкого производителя Мартина Хубе, такой автомобиль «сможет побить все Porsche Panamera на своем пути».

[Тест-драйв: можно ли влюбиться в «Фольксваген», если он выглядит как новый «Артеон»?](https://motor.ru/testdrives/vwarteon.htm)

Тест-драйв: можно ли влюбиться в «Фольксваген», если он выглядит как новый «Артеон»?

По словам Хубе, новинка получит систему полного привода с муфтой Haldex пятого поколения и шестицилиндровый турбированный двигатель объемом три литра. Агрегат будет выдавать около 410 лошадиных сил – топ-менеджер «Фольксвагена» добавил, что прототип фастбэка Arteon с такой силовой установкой уже построен и тестируется.

Для сравнения, у «Порше» есть модификация Panamera 4S с полным приводом и 440-сильной «шестеркой». Сто километров в час такая машина набирает за 4,4 секунды.

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Сейчас Volkswagen Arteon доступен с шестью двигателями, самый мощный из которых – двухлитровая «турбочетверка» – выдает 280 лошадиных сил. Такой мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Самый мощный Arteon набирает «сотню» за 5,6 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

Также у «Артеона» есть версия R Line, которая отличается от других модификаций более агрессивным внешним видом и заниженной на пять миллиметров подвеской.

В России появление Volkswagen Arteon ожидается в следующем году.

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