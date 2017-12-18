Volkswagen построит 410-сильный фастбэк, который «уделает Porsche Panamera»

Компания Volkswagen готовит «заряженную» модификацию модели Arteon – R. Как сообщает издание Car Throttle со ссылкой на представителя немецкого производителя Мартина Хубе, такой автомобиль «сможет побить все Porsche Panamera на своем пути».

По словам Хубе, новинка получит систему полного привода с муфтой Haldex пятого поколения и шестицилиндровый турбированный двигатель объемом три литра. Агрегат будет выдавать около 410 лошадиных сил – топ-менеджер «Фольксвагена» добавил, что прототип фастбэка Arteon с такой силовой установкой уже построен и тестируется.

Для сравнения, у «Порше» есть модификация Panamera 4S с полным приводом и 440-сильной «шестеркой». Сто километров в час такая машина набирает за 4,4 секунды.

Сейчас Volkswagen Arteon доступен с шестью двигателями, самый мощный из которых – двухлитровая «турбочетверка» – выдает 280 лошадиных сил. Такой мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Самый мощный Arteon набирает «сотню» за 5,6 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

Также у «Артеона» есть версия R Line, которая отличается от других модификаций более агрессивным внешним видом и заниженной на пять миллиметров подвеской.

В России появление Volkswagen Arteon ожидается в следующем году.