Panamera

Porsche Panamera

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Абсолютно новая Porsche Panamera сохранит бензиновые двигатели
Panamera третьего поколения будет электрифицирована и прибавит в мощности
Новости
Дрэг-гонка: BMW M5 CS против Audi RS6, Mercedes-AMG E 63 и Panamera Turbo S
Новости
У Porsche Panamera появилась богатая версия Platinum
Новости
В России отзывают Porsche: автомобили могут стать неуправляемыми
Разборки внутри семьи
Рестайлинг Porsche Panamera расставил все по своим местам
9 августа 2021, 8:27Читальный зал
Дмитрий Ласьков
Porsche представила новую мультимедийную систему
Позже она научится самостоятельно создавать саундтреки
19 июня 2021, 10:00Новости
Александр Пономарёв
29 мая 2021, 15:30
Дрэг-гонка: Nissan GT-R Nismo против Panamera Turbo S и Audi RS 6
Купе, суперуниверсал и лифтбек сразились в гонке на четверть мили
4 мая 2021, 0:24
Porsche Panamera прокачали до 720 лошадиных сил с помощью чипа
Ателье TechArt подготовило проект доработок обновленной Panamera
28 марта 2021, 12:00
Porsche всё-таки планирует выпустить Panamera нового поколения
Модель третьего поколения будет продаваться вместе с Taycan
30 января 2021, 12:00
Porsche запретила продажу моделей с пакетом Sport Chrono
В стоп-лист попали подержанные автомобили 2012-2016 годов
29 декабря 2020, 16:23
Porsche рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2021 году
Часть новинок уже появилась на сайте марки, но пока не добралась до дилеров
11 ноября 2020, 11:26
Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге
Немцы из Аффальтербаха вернули себе первенство на трассе
24 октября 2020, 17:17
Porsche оценила в рублях 700-сильные гибриды Panamera
Немецкая фирма раскрыла рублевые цены девяти новых исполнений Panamera
Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
Супергибрид уступает по мощности только Taycan Turbo S
20 октября 2020, 12:19Новости
Мария Руцкая
19 сентября 2020, 13:31
Дрэг-гонка: новая BMW M8 против Audi RS6, Mercedes-AMG E63 и Panamera Turbo S
Суперуниверсалы померялись силами с купеобразным седаном BMW M8
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