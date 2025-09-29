Porsche Panamera

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Из-за ошибки на конвейере будут отозваны новые Porsche и Lamborghini
Владелец сгоревшей машины надеется на компенсацию, но вряд ли она покроет стресс, в котором он оказался
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Представлен самый мощный Porsche Panamera
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Ещё не представленная версия Porsche Panamera установила рекорд Нюрбургринга
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Видео: «заряженные» лифтбеки Mercedes-AMG и Porsche устроили гонку с четырёхдверным купе BMW
25 ноября 2023, 15:00
Porsche отказалась от универсала Panamera Sport Turismo
Из-за низкого спроса модель ушла в историю
25 ноября 2023, 10:00
Porsche представила новое поколение Panamera
Модель стала глубокой модернизацией текущей генерации лифтбека
14 ноября 2023, 18:43
Turbo-версии Porsche получат особое оформление
Для них создали новый цвет Turbonite
7 ноября 2023, 18:02
Porsche показала салон новой Panamera с четырьмя экранами
Он выполнен в духе интерьера Taycan
14 сентября 2023, 14:31
Раскрыта дата дебюта Porsche Panamera нового поколения
Новый Porsche Panamera представят до конца осени
27 августа 2023, 17:00
Видео: Porsche с передним и задним расположением мотора против электромобиля
Битва двух типов силовых установок
2 июня 2023, 17:29
Появились подробности о Porsche Panamera нового поколения
Премьера следующей Panamera состоится до конца 2023 года
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