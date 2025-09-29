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Porsche Panamera
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Новости
Из-за ошибки на конвейере будут отозваны новые Porsche и Lamborghini
Владелец сгоревшей машины надеется на компенсацию, но вряд ли она покроет стресс, в котором он оказался
Новости
Представлен самый мощный Porsche Panamera
Новости
Ещё не представленная версия Porsche Panamera установила рекорд Нюрбургринга
Новости
Видео: «заряженные» лифтбеки Mercedes-AMG и Porsche устроили гонку с четырёхдверным купе BMW
20 февраля 2024, 13:35
Представлены две новые гибридные версии Porsche Panamera
Они мощнее, быстрее и дальнобойнее предыдущих
Сколько автомобилей Porsche произвел завод в Лейпциге за всю историю
Фабрика Porsche на востоке Германии работает уже 21 год
6 декабря 2023, 11:00
Новости
Лиза Будрина
26 ноября 2023, 10:30
Porsche показала новую Panamera с позолоченным кузовом
Проект призван продемонстрировать возможности персонализации
25 ноября 2023, 15:00
Porsche отказалась от универсала Panamera Sport Turismo
Из-за низкого спроса модель ушла в историю
25 ноября 2023, 10:00
Porsche представила новое поколение Panamera
Модель стала глубокой модернизацией текущей генерации лифтбека
14 ноября 2023, 18:43
Turbo-версии Porsche получат особое оформление
Для них создали новый цвет Turbonite
7 ноября 2023, 18:02
Porsche показала салон новой Panamera с четырьмя экранами
Он выполнен в духе интерьера Taycan
14 сентября 2023, 14:31
Раскрыта дата дебюта Porsche Panamera нового поколения
Новый Porsche Panamera представят до конца осени
27 августа 2023, 17:00
Видео: Porsche с передним и задним расположением мотора против электромобиля
Битва двух типов силовых установок
Видео: Mercedes-AMG GT против BMW M5 и Porsche Panamera Turbo S в гонке по прямой
В гонке сошлись три мощные премиальные модели
4 июня 2023, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
2 июня 2023, 17:29
Появились подробности о Porsche Panamera нового поколения
Премьера следующей Panamera состоится до конца 2023 года
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