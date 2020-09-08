Илон Маск испытал электрокар Volkswagen ID.3

Видеоролик с заездом Маска на хэтчбеке ID.3 опубликовал Дисс в своём профиле в сети Linkedin. В начале видео он предупреждает своего американского гостя, что ID.3 – это массовый автомобиль, и не стоит ожидать от него отдачи на уровне электрических спорткаров Tesla. В ответ Маск отметил, что хэтчбек демонстрирует «неплохую динамику разгона для обычного автомобиля».
В ходе беседы глава Tesla поинтересовался у Дисса, оснащён ли хэтчбек системой удержания в полосе, а также спросил про ёмкость аккумуляторов. Дисс заверил, что системы ID.3 являются «типичными для немецкого автопрома произведениями искусства», а также назвал номинальную ёмкость батарей – от 55 до 83 киловатт-часов. Используемая же ёмкость заметно меньше и варьируется от 45 до 77 киловатт-часов.
В комментариях к видео некоторые пользователи предположили, что поездка может привести к сотрудничеству между Tesla и Volkswagen и даже созданию совместной модели. На это Дисс ответил, что никаких сделок с Tesla не планируется.
«Мы просто покатались на ID.3 и поболтали», – добавил он.
Основной целью поездки Маска в Германию был не тест-драйв немецкого автомобиля, а посещение стройплощадки первого европейского завода Tesla – Gigafactory 4 в окрестностях Берлина. Уже в следующем году завод начнёт выпускать аккумуляторные батареи, электрические силовые установки, а также автомобили Tesla Model 3 и Tesla Model Y.
Электрохэтчбек Volkswagen ID.3 представили в сентябре минувшего года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль оснащается моторами мощностью 150 либо 204 лошадиные силы и аккумуляторами ёмкостью 45, 58 или 77 киловатт-часов. В зависимости от батареи запас хода электромобиля составляет 330, 420 или 550 километров по циклу WLTR.