Илон Маск испытал электрокар Volkswagen ID.3

Видеоролик с заездом Маска на хэтчбеке ID.3 опубликовал Дисс в своём профиле в сети Linkedin. В начале видео он предупреждает своего американского гостя, что ID.3 – это массовый автомобиль, и не стоит ожидать от него отдачи на уровне электрических спорткаров Tesla. В ответ Маск отметил, что хэтчбек демонстрирует «неплохую динамику разгона для обычного автомобиля».

В ходе беседы глава Tesla поинтересовался у Дисса, оснащён ли хэтчбек системой удержания в полосе, а также спросил про ёмкость аккумуляторов. Дисс заверил, что системы ID.3 являются «типичными для немецкого автопрома произведениями искусства», а также назвал номинальную ёмкость батарей – от 55 до 83 киловатт-часов. Используемая же ёмкость заметно меньше и варьируется от 45 до 77 киловатт-часов.