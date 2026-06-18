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Опубликовано 18 июня 2026, 09:45
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Вырастили суперкристалл: Китай освоил «святой Грааль» авиастроения и встал вровень с СССР и США

КНР приступила к массовому выращиванию суперкристала, который производил только СССР и США. Китайская Народная Республика официально вошла в узкий круг мировых держав, владеющих технологией полного цикла производства монокристаллических турбинных лопаток. До недавнего времени самостоятельно создавать эти критически важные детали могли только США, Россия (как наследница СССР), Великобритания и Франция. Теперь в этот пул официально вступил Пекин, объявивший о промышленном выпуске компонентов на базе собственного никелевого суперсплава DD6, сообщает Global Times.
Это оригинальный самолет для летных испытаний Boeing 787-8 Dreamliner (N787BX, серийный номер 40692), подаренный компанией Boeing Музею авиации в Сиэтле. Dreamliner, подаренный музею компанией Boeing, известен как ZA003 (N787BX), это третий из выпущенных самолетов 787-8. У этого самолета уникальная история: сначала он участвовал в программе летных испытаний и сертификации Boeing 787, а затем в 2011 и 2012 годах несколько раз облетел вокруг света.
Это оригинальный самолет для летных испытаний Boeing 787-8 Dreamliner (N787BX, серийный номер 40692), подаренный компанией Boeing Музею авиации в Сиэтле. Dreamliner, подаренный музею компанией Boeing, известен как ZA003 (N787BX), это третий из выпущенных самолетов 787-8. У этого самолета уникальная история: сначала он участвовал в программе летных испытаний и сертификации Boeing 787, а затем в 2011 и 2012 годах несколько раз облетел вокруг света.
© Jorge Láscar
Сергей Кожухов
Сергей Кожухов

Главный инженер Пекинского института авиационных материалов AECC Ли Цзяжун заявил государственным СМИ, что команда создала никелевый суперсплав второго поколения DD6, обладающий полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. По его словам, характеристики материала превосходят или эквивалентны западным аналогам при заметно более низкой себестоимости производства.

Что бы понять сложность задачи, нужно напомнить, что такое вообще представляет собой турбинная лопатка. Это не просто кусок металла сложной формы, а ключевой элемент современного реактивного двигателя. Она работает в режиме запредельных перегрузок: сквозь неё проходят раскалённые до температур, близких к точке плавления металла, газы, а центробежные силы пытаются разорвать конструкцию. Любой другой металл в таких условиях неизбежно пополз бы и треснул по границам кристаллических зёрен.

Секрет DD6 — в отсутствии этих самых границ. Лопатка представляет собой единый кристалл, что исключает слабые места и даёт феноменальную жаропрочность. Создание такой геометрии требует филигранного контроля над процессом направленной кристаллизации: инженеры десятилетиями подбирали легирующие присадки, борясь с окислением, коррозией и деформацией.

Скриншот из презентации China Media Group

Скриншот из презентации China Media Group

© China Media Group

40 лет упорства

Китайская программа, стартовавшая ещё в 1980-х, прошла путь от простых цельнолитых заготовок до сложнейших полых лопаток с внутренними каналами охлаждения, что необходимо для двигателей пятого поколения и перспективных гражданских силовых установок.

Как пояснил исследователь института Юэ Сяодай, секрет кроется в научно обоснованном и строго дозированном добавлении легирующих элементов. Несмотря на кардинально разные физико-химические свойства этих присадок (отвечающих за жаропрочность, сопротивление ползучести и коррозии), инженерам удалось добиться равномерного сплавления и эффективного контроля примесей.

На сегодняшний день DD6 станет самым массовым суперсплавом в китайской авиации, сэкономив, по заявлению Ли Цзяжуна, значительный объем стратегических ресурсов. Технологическая цепочка невероятно сложна: от выплавки сплава до финального продукта требуется пройти более десяти ключевых этапов, каждый из которых дробится на десятки прецизионных операций. И теперь Китай — одна из пяти стран в мире, кому подвластен весь этот путь.

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Источник:Global Times
Автор:Сергей Кожухов
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#Наука и техника
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