Вырастили суперкристалл: Китай освоил «святой Грааль» авиастроения и встал вровень с СССР и США
Главный инженер Пекинского института авиационных материалов AECC Ли Цзяжун заявил государственным СМИ, что команда создала никелевый суперсплав второго поколения DD6, обладающий полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. По его словам, характеристики материала превосходят или эквивалентны западным аналогам при заметно более низкой себестоимости производства.
Что бы понять сложность задачи, нужно напомнить, что такое вообще представляет собой турбинная лопатка. Это не просто кусок металла сложной формы, а ключевой элемент современного реактивного двигателя. Она работает в режиме запредельных перегрузок: сквозь неё проходят раскалённые до температур, близких к точке плавления металла, газы, а центробежные силы пытаются разорвать конструкцию. Любой другой металл в таких условиях неизбежно пополз бы и треснул по границам кристаллических зёрен.
Секрет DD6 — в отсутствии этих самых границ. Лопатка представляет собой единый кристалл, что исключает слабые места и даёт феноменальную жаропрочность. Создание такой геометрии требует филигранного контроля над процессом направленной кристаллизации: инженеры десятилетиями подбирали легирующие присадки, борясь с окислением, коррозией и деформацией.
40 лет упорства
Китайская программа, стартовавшая ещё в 1980-х, прошла путь от простых цельнолитых заготовок до сложнейших полых лопаток с внутренними каналами охлаждения, что необходимо для двигателей пятого поколения и перспективных гражданских силовых установок.
Как пояснил исследователь института Юэ Сяодай, секрет кроется в научно обоснованном и строго дозированном добавлении легирующих элементов. Несмотря на кардинально разные физико-химические свойства этих присадок (отвечающих за жаропрочность, сопротивление ползучести и коррозии), инженерам удалось добиться равномерного сплавления и эффективного контроля примесей.
На сегодняшний день DD6 станет самым массовым суперсплавом в китайской авиации, сэкономив, по заявлению Ли Цзяжуна, значительный объем стратегических ресурсов. Технологическая цепочка невероятно сложна: от выплавки сплава до финального продукта требуется пройти более десяти ключевых этапов, каждый из которых дробится на десятки прецизионных операций. И теперь Китай — одна из пяти стран в мире, кому подвластен весь этот путь.
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