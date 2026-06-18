Главный инженер Пекинского института авиационных материалов AECC Ли Цзяжун заявил государственным СМИ, что команда создала никелевый суперсплав второго поколения DD6, обладающий полностью независимыми правами интеллектуальной собственности. По его словам, характеристики материала превосходят или эквивалентны западным аналогам при заметно более низкой себестоимости производства.

Что бы понять сложность задачи, нужно напомнить, что такое вообще представляет собой турбинная лопатка. Это не просто кусок металла сложной формы, а ключевой элемент современного реактивного двигателя. Она работает в режиме запредельных перегрузок: сквозь неё проходят раскалённые до температур, близких к точке плавления металла, газы, а центробежные силы пытаются разорвать конструкцию. Любой другой металл в таких условиях неизбежно пополз бы и треснул по границам кристаллических зёрен.

Секрет DD6 — в отсутствии этих самых границ. Лопатка представляет собой единый кристалл, что исключает слабые места и даёт феноменальную жаропрочность. Создание такой геометрии требует филигранного контроля над процессом направленной кристаллизации: инженеры десятилетиями подбирали легирующие присадки, борясь с окислением, коррозией и деформацией.