Желтая, оранжевая и «вафельница»

Желтая постоянная разметка может запрещать остановку и стоянку, а также обозначать границы перекрестков и остановок общественного транспорта. Сплошная желтая у края дороги работает в паре со знаком «Остановка запрещена»: тормозить здесь нельзя ни на секунду.

Прерывистая желтая — аналог знака «Стоянка запрещена», допускающий остановку до 5 минут (или больше, если нужно высадить пассажиров или разгрузить груз).

Зигзагообразная желтая разметка — границы остановки маршруток и автобусов. Обычным машинам и такси разрешается здесь останавливаться только для посадки/высадки.

«Вафельница» (тип 1.26) появилась в 2017 году для борьбы с заторами. Правило простое: если впереди пробка, и вы рискуете заблокировать перекресток, въезжать на желтую сетку с диагональными линиями нельзя. Исключение — поворот налево или направо, но даже в этом случае останавливаться на «вафельнице» запрещено. Камеры фиксируют стояние более 5 секунд. Штраф — 1 000 рублей по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ.

Оранжевая временная разметка появляется в зоне дорожных работ и имеет приоритет над белой. После окончания работ ее обязаны удалить. Обычно она менее стойкая к износу.