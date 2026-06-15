Две сплошные и прерывистая между ними: что означает разметка-бутерброд на трассах России
Получился бутерброд
На российских трассах то и дело встречается конфигурация, когда посередине проезжей части нанесена пунктирная линия, зажатая между двумя целыми. Парадокс в том, что такого сочетания нет ни в одном официальном регламенте.
Действующий ГОСТ фиксирует лишь один комбинированный тип (1.11), где рядом лежат сплошная и прерывистая линии. Выезд на встречку или смена ряда возможны исключительно со стороны прерывистого элемента.
Какие бывают типы разметки
Действующий отраслевой стандарт, регламентирующий дорожную разметку в России, введен с 1 июня 2018 года — это ГОСТ Р 51 256−2018. Документ делит все линии на четыре категории. Горизонтальная разметка ложится непосредственно на асфальт. Вертикальная — на бордюры, опоры, пролеты мостов и порталы тоннелей.
Кроме того, разметку подразделяют на постоянную и временную. И здесь вступает в силу важное правило ПДД: временная оранжевая разметка имеет приоритет перед постоянной. Если на одном участке асфальта соседствуют оранжевые и белые полосы, водитель обязан ориентироваться на оранжевые.
А вот «бутерброд» из двух сплошных с начинкой из пунктира — это прямое нарушение стандарта, свидетельствующее о кустарном нанесении. Либо на дороге поменялась схема движения: рабочие положили две сплошные, а старую прерывистую поленились убрать.
Водителю в такой ситуации нужно ориентироваться на стандартные элементы — то есть на две внешние сплошные линии. Пересекать их категорически воспрещено. Выезд на «встречку» через двойную сплошную квалифицируется по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, что грозит лишением прав на 4−6 месяцев либо штрафом в 5 тыс. рублей (если нарушение зафиксирует камера).
Сплошной цвет — обгона нет
Белая разметка встречается чаще всего. Она разделяет потоки, обозначает полосы и островки безопасности, места для парковки, а также дублирует на асфальте знаки с использованием светоотражающей краски.
Золотое правило: сплошные линии, разделяющие потоки, пересекать запрещено. Исключение — наезд на сплошную у края проезжей части, если вы останавливаетесь на обочине.
Прерывистая с короткими штрихами разрешает перестроение, а с длинными — предупреждает о скором появлении «сплошной» (пересекать ее можно, но маневр лучше завершать). Если разночтения возникают между знаками и разметкой, приоритет за знаками.
Желтая, оранжевая и «вафельница»
Желтая постоянная разметка может запрещать остановку и стоянку, а также обозначать границы перекрестков и остановок общественного транспорта. Сплошная желтая у края дороги работает в паре со знаком «Остановка запрещена»: тормозить здесь нельзя ни на секунду.
Прерывистая желтая — аналог знака «Стоянка запрещена», допускающий остановку до 5 минут (или больше, если нужно высадить пассажиров или разгрузить груз).
Зигзагообразная желтая разметка — границы остановки маршруток и автобусов. Обычным машинам и такси разрешается здесь останавливаться только для посадки/высадки.
«Вафельница» (тип 1.26) появилась в 2017 году для борьбы с заторами. Правило простое: если впереди пробка, и вы рискуете заблокировать перекресток, въезжать на желтую сетку с диагональными линиями нельзя. Исключение — поворот налево или направо, но даже в этом случае останавливаться на «вафельнице» запрещено. Камеры фиксируют стояние более 5 секунд. Штраф — 1 000 рублей по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ.
Оранжевая временная разметка появляется в зоне дорожных работ и имеет приоритет над белой. После окончания работ ее обязаны удалить. Обычно она менее стойкая к износу.
Красный — для тебя опасный
Красный цвет призывает к повышенному вниманию. Красное поле между двумя прерывистыми белыми линиями обозначает пересечение велодорожки с проезжей частью. Водитель обязан уступить дорогу велосипедистам. Остановка на красном поле запрещена п. 12.4 ПДД.
Также красной полимерной краской наносят шумовые полосы перед «зебрами» (они не запрещают движение, а предупреждают об опасности). Редкий вид — разметка 1.24.6 с красным фоном для стоянки машин дипломатического корпуса. Важно: самостоятельных красных линий ГОСТ не предусматривает — это только фоновое заполнение.
Синий цвет — базара нет
Синяя разметка на улицах мегаполисов — новинка. Прерывистые короткие штрихи синего цвета обозначают границу зоны платной парковки. Такая линия всегда соседствует со знаком «Парковка" и табличкой «Платные услуги». Раньше она была белой, но теперь синий стал маркером коммерческих зон. Остановились в такой зоне — не забудьте оплатить стоянку.
Черная, зеленая, лишь бы не паленая
Даже черный цвет нашел применение в разметке. Его используют вертикально — на опорах мостов, бордюрах и ограждениях, чтобы выделить препятствия в темноте. Чередование черных и белых полос на бордюрах визуально маркирует опасные участки, крутые повороты и островки безопасности. На асфальте черный встречается редко — например, при дублировании запрещающих знаков.
А еще в России есть зеленая разметка. В 2025 году она появилась в Туле на веломаршруте «Лев Толстой», который соединяет центр города с музеем-усадьбой «Ясная Поляна».
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