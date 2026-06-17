Карьера на BBC закончилась скандалом в 2015 году: корпорация не стала продлевать контракт с Кларксоном после того, как он ударил одного из продюсеров шоу во время съемок. Однако это не остановило телеведущего. Вместе с Хаммондом и Мэем он запустил на Amazon Prime новое шоу The Grand Tour, которое выходило с 2016 по 2024 год.

Параллельно с 2021 года Кларксон снимается в документальном сериале «Ферма Кларксона» для Amazon, где показывает свою жизнь в качестве владельца фермы в Оксфордшире. Шоу стало неожиданным хитом, показав зрителям другого Кларксона — не суперкары, а реалии сельского хозяйства. Именно в этом сериале он и рассказал о своем диагнозе.

Свои первые шаги в автомобильной журналистике Кларксон описывал так: «Я начинал с малого, в Shropshire Star с маленькими Peugeot и Fiat. И только через 10 лет мне разрешили сесть за руль Lamborghini».

Семья и личная жизнь

Кларксон был женат дважды. С первой супругой Александрой Джеймс он прожил всего год (1989−1990). В 1993 году он женился на Фрэнсис Кейн, в браке с которой у него родились трое детей: дочери Эмили (1994) и Катя (1996), а также сын Финло (1997). Пара развелась в 2014 году. С 2017 года Кларксон состоит в отношениях с актрисой Лизой Хоган.

Старшая дочь Эмили, 31 год, работает писательницей и подкастером. Финло, 29 лет, предпочитает не привлекать к себе внимания, но известен тем, что посещает футбольные матчи с отцом. Младшая дочь Катя, 25 лет, работает фотографом.