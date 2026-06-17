Звезда Top Gear Джереми Кларксон объявил о тяжелом заболеванииЧто известно о здоровье телеведущего Top Gear и Grand Tour
Диагноз и детали лечения
В одной из серий пятого сезона «Фермы Кларксона» телеведущий сообщил о своем диагнозе фермеру Калебу Куперу и управляющему Чарли Айрленду. Кларксон не уточнил, какой именно тип рака был обнаружен, но рассказал, что биопсия подтвердила наличие «агрессивной» формы заболевания, а в рамках лечения ему удалили часть простаты.
«Я исчез на некоторое время, и мне сделали биопсию. Это рак, и он агрессивный, но его обнаружили действительно на ранней стадии», — приводит слова Кларксона BBC. Телеведущий заявил, что ему известно о диагнозе с мая, и пообещал: «Я буду в порядке», однако предупредил, что будет отсутствовать в эфире «какое-то время».
В финальной серии сезона Кларксон обратился к зрителям из больничной палаты, отметив, что у него возникли осложнения во время лечения. С присущим ему мрачным юмором он добавил: «Что я хотел сказать: если всё пройдёт успешно, увидимся в шестом сезоне, а если нет — то не увидимся».
История проблем со здоровьем
Диагноз рака стал далеко не первой серьезной угрозой для здоровья Кларксона. За последние годы он неоднократно сталкивался с различными заболеваниями.
В 2024 году телеведущий перенес операцию на сердце. Он почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время отпуска — появились липкий пот, стеснение в груди и онемение в левой руке. Обследование выявило две опасные закупорки артерий, и врачи экстренно установили стенты. Позже Кларксон признавался, что, по словам врачей, он был «в шаге от смерти» до операции.
В 2017 году во время отпуска в Испании он перенес тяжелую пневмонию, которая потребовала госпитализации и длительного восстановления. Также Кларксон переболел COVID-19 в 2020 году, хотя болезнь прошла без серьезных осложнений.
В 2025 году, после сердечного приступа, Кларксон начал пересматривать образ жизни: под наблюдением врачей и диетологов он исключил ультраобработанные продукты, начал принимать препараты для снижения веса и занялся реформатор-пилатесом — видом физической активности, который сам не ожидал, что будет выполнять. Телеведущий неоднократно говорил о своем желании быть рядом с внуками и называл здоровье своей «постоянной битвой».
Карьера: от Top Gear до «Фермы Кларксона»
Джереми Чарльз Роберт Кларксон родился 11 апреля 1960 года в Йоркшире. Его карьера на телевидении началась в 1988 году с программы Top Gear, которая тогда была довольно скучным автомобильным шоу. Кларксон быстро стал известен своим резким и провокационным стилем, который в итоге и сделал программу культовой.
Настоящая слава пришла к Кларксону в 2002 году, когда он вместе с Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем запустил обновленную версию Top Gear на BBC. Шоу стало самым популярным автомобильным телепроектом в мире, а трио полюбилось зрителям за уникальную химию, склонность к абсурдным экспериментам и постоянные споры. Программа транслировалась более чем в 100 странах.
Карьера на BBC закончилась скандалом в 2015 году: корпорация не стала продлевать контракт с Кларксоном после того, как он ударил одного из продюсеров шоу во время съемок. Однако это не остановило телеведущего. Вместе с Хаммондом и Мэем он запустил на Amazon Prime новое шоу The Grand Tour, которое выходило с 2016 по 2024 год.
Параллельно с 2021 года Кларксон снимается в документальном сериале «Ферма Кларксона» для Amazon, где показывает свою жизнь в качестве владельца фермы в Оксфордшире. Шоу стало неожиданным хитом, показав зрителям другого Кларксона — не суперкары, а реалии сельского хозяйства. Именно в этом сериале он и рассказал о своем диагнозе.
Свои первые шаги в автомобильной журналистике Кларксон описывал так: «Я начинал с малого, в Shropshire Star с маленькими Peugeot и Fiat. И только через 10 лет мне разрешили сесть за руль Lamborghini».
Семья и личная жизнь
Кларксон был женат дважды. С первой супругой Александрой Джеймс он прожил всего год (1989−1990). В 1993 году он женился на Фрэнсис Кейн, в браке с которой у него родились трое детей: дочери Эмили (1994) и Катя (1996), а также сын Финло (1997). Пара развелась в 2014 году. С 2017 года Кларксон состоит в отношениях с актрисой Лизой Хоган.
Старшая дочь Эмили, 31 год, работает писательницей и подкастером. Финло, 29 лет, предпочитает не привлекать к себе внимания, но известен тем, что посещает футбольные матчи с отцом. Младшая дочь Катя, 25 лет, работает фотографом.
В новом сезоне «Фермы Кларксона» зрители увидели, как дочь подарила Кларксону стаю цесарок, которые своим шумом создали настоящий хаос на ферме. Кларксон пошутил: «Я купил своей двухлетней внучке… самую шумную игрушку, какую только смог найти в магазине на Рождество, потому что знал, что это разозлит мою дочь, а она отплатила мне самыми шумными фермерскими животными, какие только можно найти».
На момент публикации материала представители Джереми Кларксона не раскрывали дополнительных деталей о типе рака и прогнозах лечения. Сам телеведущий выразил уверенность в успешном исходе.
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