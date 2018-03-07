Объявлены претенденты на звание лучшей машины в мире

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» объявили список финалистов, которые будут бороться за это звание в текущем году. Помимо этого, жюри конкурса назвало машины, которые претендуют на победу в пяти дополнительных категориях. Победители конкурса будут названы 28 марта на моторшоу в Нью-Йорке.

Список финалистов премии «Всемирный автомобиль года» в этом году состоит исключительно из кроссоверов: Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60.

1/3 2/3 3/3 Mazda CX-5 Range Rover Velar Volvo XC60

Volvo XC60 в начале года признали лучшим кроссовером в конкурсе «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года».

За победу в категориях «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый» автомобиль» и «Лучший дизайн» будут бороться следующие модели.

Всемирный автомобиль года

Представительский автомобиль Лучший спорткар Лучший «зеленый» автомобиль Лучший сити-кар Лучший дизайн Audi A8 BMW M5 BMW 530e iPerformance Ford Fiesta Lexus LC 500 Porsche Cayenne Honda Civic Type R Chrysler Pacifica Hybrid Suzuki Swift Range Rover Velar Porsche Panamera Lexus LC 500 Nissan Leaf Volkswagen Polo Volvo XC60

В 2017 году «Всемирным автомобилем года» назвали Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.