Объявлены претенденты на звание лучшей машины в мире
Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» объявили список финалистов, которые будут бороться за это звание в текущем году. Помимо этого, жюри конкурса назвало машины, которые претендуют на победу в пяти дополнительных категориях. Победители конкурса будут названы 28 марта на моторшоу в Нью-Йорке.
Список финалистов премии «Всемирный автомобиль года» в этом году состоит исключительно из кроссоверов: Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60.
Volvo XC60 в начале года признали лучшим кроссовером в конкурсе «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года».
За победу в категориях «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый» автомобиль» и «Лучший дизайн» будут бороться следующие модели.
Всемирный автомобиль года
|Представительский автомобиль
|Лучший спорткар
|Лучший «зеленый» автомобиль
|Лучший сити-кар
|Лучший дизайн
|Audi A8
|BMW M5
|BMW 530e iPerformance
|Ford Fiesta
|Lexus LC 500
|Porsche Cayenne
|Honda Civic Type R
|Chrysler Pacifica Hybrid
|Suzuki Swift
|Range Rover Velar
|Porsche Panamera
|Lexus LC 500
|Nissan Leaf
|Volkswagen Polo
|Volvo XC60
В 2017 году «Всемирным автомобилем года» назвали Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.