Вертолёт Aurus, новая Audi S8 и BMW X6 со светящейся решёткой: главное за неделю

Компания BMW рассекретила купе-кроссовер X6 нового поколения. Модель немного увеличилась в размерах, получила обновленный дизайн с элементами от купе 8 серии, а также впервые в истории — светящуюся решетку радиатора. Цена в России — от 5 420 000 рублей. Новый BMW X6 построен на той же платформе, что и X5 (G05) — Cluster Architecture (CLAR), которая дебютировала на «семерке» в 2015 году. Купе-кроссовер на 26 миллиметров длиннее предшественника, на 15 шире и на шесть миллиметров ниже. Колесная база у машины увеличились на 42 миллиметра, а центр тяжести сместился вниз, что положительно сказалось на управляемости и маневренности.