Вертолёт Aurus, новая Audi S8 и BMW X6 со светящейся решёткой: главное за неделю

Aurus выпустит вертолёт
Руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что под брендом Aurus планируется выпустить вертолет. Такой аппарат получит салон в стиле одноименных представительских автомобилей. По словам Чемезова, «Ростех» обратился в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) с просьбой «дать дизайнера, который оформит кабину вертолета в стиле автомобилей Aurus». В пресс-службе «Ауруса» уточнили, что речь идет о легком вертолете «Ансат» в комплектации супер-люкс «by Aurus». Такие вертолеты производятся на Казанском вертолетном заводе.
Представлен «заряженный» Audi S8 нового поколения
Компания Audi представила «заряженный» седан S8 нового поколения. В отличие от S6 и S7, которые перешли на дизельные двигатели с электрическим компрессором, флагманская «восьмерка» сохранила бензиновый агрегат — битурбомотор V8 с небольшой гибридной надстройкой в виде стартер-генератора, работающего от 48-вольтовой сети. Под капотом новой Audi S8 разместился четырехлитровый V8 TFSI, который выдает 571 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента. У базовой модели прошлого поколения мощность двигателя составляла 520 сил и 650 Нм момента, а у версии S8 Plus — 605 сил и 750 Нм момента.
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Бельгийский дилер УАЗа опубликовал снимок селектора автоматической коробки передач в «Патриоте». В России такие автомобили появятся только в сентябре. Ранее представители Ульяновского автозавода подтвердили планы по оснащению этой модели автоматической трансмиссией 6L50, разработанной General Motors и Punch Powerglide. Такую коробку производят в Китае и устанавливают Chevrolet Colorado, а также на ГАЗель Next. «Автомат» предложат для автомобилей в комплектациях Optimum, Premium и Status. Он будет работать в паре с 150-сильным бензиновым мотором объемом 2,7 литра. По предварительным данным, доплата за коробку составит 60-100 тысяч рублей.
Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP
Электрический седан Tesla Model 3, который не так давно появился в продаже на европейском рынке, прошел краш-тест организации Euro NCAP. Автомобиль сумел установить абсолютный рекорд тестов, набрав 94 процента по показателю работы активных систем безопасности. Ранее лучший результат принадлежал Citroen C5 Aircross — кроссовер набрал 82 процента по этому показателю. В стандартных испытаниях — фронтальном и боковом ударах седан тоже получил достойные результаты. За безопасность водителя или взрослого пассажира Model 3 получила 96 процентов — единственное уязвимое место обнаружили при лобовом столкновении по всей ширине и со столбом.
Новый BMW X6 получил светящуюся решетку радиатора
Компания BMW рассекретила купе-кроссовер X6 нового поколения. Модель немного увеличилась в размерах, получила обновленный дизайн с элементами от купе 8 серии, а также впервые в истории — светящуюся решетку радиатора. Цена в России — от 5 420 000 рублей. Новый BMW X6 построен на той же платформе, что и X5 (G05) — Cluster Architecture (CLAR), которая дебютировала на «семерке» в 2015 году. Купе-кроссовер на 26 миллиметров длиннее предшественника, на 15 шире и на шесть миллиметров ниже. Колесная база у машины увеличились на 42 миллиметра, а центр тяжести сместился вниз, что положительно сказалось на управляемости и маневренности.