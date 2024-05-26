Первый Mercedes-Benz из коллекционной линейки Mythos, роскошный гран-турер BMW Concept Skytop и сразу три возрождённых «Волги»: главное за неделю

В России представили сразу три «Волги». Машины показали в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России», где их осмотрел премьер-министр Михаил Мишустин. На первом этапе в гамме воскрешенной «Волги» будут три модели: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Все они, судя по всему, представляют собой перелицованные автомобили китайского бренда Changan. Производство наладят до конца года.