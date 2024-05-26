Первый Mercedes-Benz из коллекционной линейки Mythos, роскошный гран-турер BMW Concept Skytop и сразу три возрождённых «Волги»: главное за неделю

Первый Mercedes-Benz из коллекционной линейки Mythos, роскошный гран-турер BMW Concept Skytop и сразу три возрождённых «Волги»: главное за неделюПять главных новостей прошедшей недели
Представлена первая модель Mercedes-Benz из коллекционной линейки Mythos
Отделение Mercedes-AMG представило ультрадорогой и роскошный лимитированный спидстер PureSpeed. Он станет первенцем линейки Mythos, куда войдут самые дорогие и эксклюзивные машины для ценителей. Товарная версия PureSpeed появится в следующем году. Тираж — 250 экземпляров. Информации о силовой установке нет. В основу лимитированной двухдверки ляжет одна из топ-версий родстера SL — SL 63 4Matic+ либо гибридная SL 63 S E Performance.
BMW представила роскошный гран-турер Concept Skytop в кузове тарга
Компания BMW показала роскошный гран-турер Concept Skytop в кузове тарга. Самое престижное в Европе мероприятие, посвящённое классическим автомобилям — Concorso d'Eleganza Villa d'Este на озере Комо — стало местом премьеры BMW Concept Skytop. Под этим именем дебютировала роскошная тарга, которая отдаёт дань уважения классической модели BMW 503 и BMW Z8, которая отмечает своё 25-летие. Как и исходная модель, прототип имеет 625-сильный V8 4.4 с 8-ступенчатым автоматом.
«Волгу» воскресили: представлены сразу три модели
В России представили сразу три «Волги». Машины показали в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России», где их осмотрел премьер-министр Михаил Мишустин. На первом этапе в гамме воскрешенной «Волги» будут три модели: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40. Все они, судя по всему, представляют собой перелицованные автомобили китайского бренда Changan. Производство наладят до конца года.
MINI анонсировала новый хэтчбек версии John Cooper Works
Компания MINI анонсировала новый «горячий» хэтчбек версии John Cooper Works. В начале 2024 года появился хэтчбек MINI Cooper нового поколения с двигателем внутреннего сгорания. Построен такой хэтчбек на платформе предшественника, хотя и имеет современный дизайн в стиле электромобиля. Теперь стало известно, что именно бензиновый вариант превратится во флагманское «заряженное» исполнение MINI John Cooper Works. А чтобы подчеркнуть статус новинки, её предварительный показ проведут в рамках гоночного марафона «24 часа Нюрбургринга» 2024 года.
Bugatti стилизовала Chiron Super Sport под редкий Type 55
Компания Bugatti построила уникальный Chiron Super Sport. Он стилизован под Type 55 Super Sport Жана Бугатти и выпущен в единственном экземпляре. Машину отличает черно-желтый окрас, декор из затухающих узоров внутри и снаружи, а также ряд декоративных элементов, разработанных отделением персонализации Bugatti sur Mesure. В движение гиперкар приводит квадротурбомотором W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.