Стала известна причина задержки нового Kia Sportage

Предположение о том, что в ходе работы над новым Sportage у стилистов Kia возникли разногласия с руководством Hyundai Motor Group, подтвердилось. Оказалось, что новый председатель группы Ый-сун Чунг неоднократно встречался как с дизайнерами, так и с инженерами, задействованными в проекте. В частности, он наотрез отказался идти на компромиссы и ускорять процесс разработки, чтобы успеть подготовить автомобиль в срок. Ый-сун Чунг настоял на переносе премьеры, что позволило выиграть время на подготовку продукта «безупречного качества».

В конце апреля этого года стало известно об отставке шеф-дизайнера Hyundai Motor Group Люка Донкервольке, который отвечал за облик моделей Genesis и Kia в целом, и Sportage в частности. По одной из версий, уход специалиста был вызван именно разногласиями с руководством относительно нового Sportage.

Летом тестовый прототип Kia Sportage впервые заметили на дороге – это стало свидетельством того, что проект находится в активной стадии. Позже в Сеть попали шпионские фотографии нового Sportage с удлинённой колёсной базой.