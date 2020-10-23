17:14

Стала известна причина задержки нового Kia Sportage

Перенос запуска модели связали с новым председателем Hyundai Motor Group

Kia Sorento © autowp.ru
Лиза Будрина
Сайт Korean Car Blog разобрался в причинах задержки запуска Kia Sportage нового поколения. По информации журналистов, на перенос премьеры с первой половины 2020 года на весну 2021 года повлиял новый председатель Hyundai Motor Group Ый-сун Чунг.

Предположение о том, что в ходе работы над новым Sportage у стилистов Kia возникли разногласия с руководством Hyundai Motor Group, подтвердилось. Оказалось, что новый председатель группы Ый-сун Чунг неоднократно встречался как с дизайнерами, так и с инженерами, задействованными в проекте. В частности, он наотрез отказался идти на компромиссы и ускорять процесс разработки, чтобы успеть подготовить автомобиль в срок. Ый-сун Чунг настоял на переносе премьеры, что позволило выиграть время на подготовку продукта «безупречного качества».

В конце апреля этого года стало известно об отставке шеф-дизайнера Hyundai Motor Group Люка Донкервольке, который отвечал за облик моделей Genesis и Kia в целом, и Sportage в частности. По одной из версий, уход специалиста был вызван именно разногласиями с руководством относительно нового Sportage.

Летом тестовый прототип Kia Sportage впервые заметили на дороге это стало свидетельством того, что проект находится в активной стадии. Позже в Сеть попали шпионские фотографии нового Sportage с удлинённой колёсной базой.

О Sportage нового поколения известно, что он разделит платформу с недавно представленным Hyundai Tucson. Эта модель одна из ключевых в линейке Kia, в том числе и в России. Так, за девять месяцев 2020 года в стране было продано 20 405 экземпляров Sportage, а в рейтинге самых популярных машин в стране он занимает 12 строчку. Цены на кроссовер начинаются от 1,5 миллион рублей.

Источник: Korean Car Blog