Команда российского пилота Формулы-1 показала новую машину

Команда Формулы-1 Williams, за которую в грядущем сезоне будет выступать россиянин Сергей Сироткин, представила новую машину. Болид получил название FW41.

Самым заметным отличием новой машины от предыдущей является установленная над кокпитом система защиты головы гонщика Halo. Вместе с этим, болид, оснащенный силовым агрегатом Mercedes-AMG, лишился плавника в задней части.

Вместе с Сироткиным в 2018 году Williams будет представлять канадец Лэнс Стролл, выступавший за британский коллектив и в 2017-м. Резервным гонщиком команды стал поляк Роберт Кубица, который вместе с Сергеем претендовал на звание боевого пилота.

Ранее свой болид для сезона 2018 года показала команда Haas. Машина американского коллектива также получила Halo и лишилась плавника.

Первые предсезонные тесты Формулы-1 пройдут в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. Первый этап чемпионата мира пройдет в Австралии с 22 по 24 марта.

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