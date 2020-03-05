Объявлены претенденты на титул лучшего автомобиля в мире

В шорт-лист претендентов на титул лучшей машины в мире вошли новая Mazda3, компактный кроссовер Mazda CX-30 и восьмиместный вседорожник Kia Telluride. В выборе финалистов участвовали 86 журналистов из разных стран мира, включая Россию.

За победу в номинации «Лучший городской автомобиль» поборются электрический Kia Soul, MINI Cooper на батарейках и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross. Лучшим роскошным автомобилем может стать Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 или Porsche Taycan.