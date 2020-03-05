Объявлены претенденты на титул лучшего автомобиля в мире

В шорт-лист претендентов на титул лучшей машины в мире вошли новая Mazda3, компактный кроссовер Mazda CX-30 и восьмиместный вседорожник Kia Telluride. В выборе финалистов участвовали 86 журналистов из разных стран мира, включая Россию.
За победу в номинации «Лучший городской автомобиль» поборются электрический Kia Soul, MINI Cooper на батарейках и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross. Лучшим роскошным автомобилем может стать Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 или Porsche Taycan.
Также будет вручена премия за лучший автомобильный дизайн. В эту номинацию жюри включило Mazda3, а также победителя премии «Автомобиль года в Европе» Peugeot 208 и электрокар Porsche Taycan.
Обладатель звания лучшего спортивного автомобиля года в мире уже почти определен — приз в любом случае достанется марке Porsche. В этом году в номинации представлены только модели штутгартской марки: 718 Boxster Spyder/Cayman GT4, 911 и Taycan.
Победителей должны объявить 8 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Если американскую выставку решат закрыть, как и Женевское моторшоу, то финал церемонии перенесут в онлайн.
В прошлом году победителем конкурса стал кроссовер Jaguar I-Pace. До этого первое место доставалось Volvo XC60, а до этого – Jaguar F-Pace и Mazda MX-5.