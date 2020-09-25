Универсал Rolls-Royce Silver Spectre выставили на продажу

Дизайн Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake разработан лондонской студией Niels van Roij Design, а постройка машины — дело рук кузовного ателье Carat Duchatelet. По словам авторов, новая модель стилизована под классические британские автомобили 1930-х годов, но в то же время оснащена самыми современными технологиями.
Выставленный на продажу шутинг-брейк — это первый экземпляр лимитированной серии из семи автомобилей. Двухцветный кузов Silver Spectre частично выполнен из углеродного волокна. В частности, из композитного материала сделана удлиненная крыша, которая плавно перетекает в дверь багажника.
Эксклюзивная отделка продолжается и в салоне. Главной особенностью интерьера является настоящее звездное небо на потолке, сделанное из оптоволоконных световодов. По задумке создателей, яркость «звезд» будет становиться тусклее ближе к задней части потолка, создавая тем самым иллюзию бесконечного неба. Кроме того, салон автомобиля выполнен из трехцветной натуральной кожи, которой отделаны сиденья, дверные вставки, а также торпедо и багажное отделение.
Под капотом универсала установлен 6,6-литровый V12 с двумя турбинами. Отдача силовой установки составляет 700 лошадиных сил (900 Нм). Всего голландское ателье соберет семь эксклюзивных автомобилей, каждый из которых будет отличаться индивидуальным дизайном и различными аксессуарами. Стоимость модели доступна исключительно по запросу.
В портфолио Classic Youngtimers Consultancy есть и свои уникальные творения. Например, компания выставляла на продажу три необычных машины: превращенные в кроссоверы Bentley Continentl GT, Nissan GT-R и Lamborghini Gallardo.