Универсал Rolls-Royce Silver Spectre выставили на продажу

Дизайн Rolls-Royce Silver Spectre Shooting Brake разработан лондонской студией Niels van Roij Design, а постройка машины — дело рук кузовного ателье Carat Duchatelet. По словам авторов, новая модель стилизована под классические британские автомобили 1930-х годов, но в то же время оснащена самыми современными технологиями.

Выставленный на продажу шутинг-брейк — это первый экземпляр лимитированной серии из семи автомобилей. Двухцветный кузов Silver Spectre частично выполнен из углеродного волокна. В частности, из композитного материала сделана удлиненная крыша, которая плавно перетекает в дверь багажника.