Jeep перечислил 15 преимуществ Wrangler перед новым Ford Bronco

Другие особенности, которые маркетологи Jeep преподносят, как преимущества, не так однозначны для потребителей: — у внедорожника Jeep большая площадь остекления; — зеркала на Wrangler снимаются вместе с дверями; — у Wrangler спереди установлен более прочный и ремонтопригодный мост, тогда как у Bronco — независимая подвеска; — наличие фан-клуба Wrangler и целого списка наград, которых вездеход Jeep удостоился в последние 2 года; — 80-летняя история Wrangler и непрерывный выпуск культового внедорожника, тогда как Bronco отсутствовал в гамме почти четверть века; Также Jeep считает достоинством разработку восьмицилиндровой версии Rubicon 392 с 450-сильным (610 Нм) двигателем HEMI 6.4. Однако серийные перспективы столь мощного Wrangler не подтверждены, а внедорожник пока представлен только в статусе концепта.