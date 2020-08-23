Jeep перечислил 15 преимуществ Wrangler перед новым Ford Bronco

Лейтмотив брошюры Jeep — «узнай о наших преимуществах перед Bronco». Агрессивный маркетинг обусловлен тем, что до недавнего времени у Wrangler не было конкурентов на североамериканском рынке, но дебют Bronco вышел настолько впечатляющим, что первую партию внедорожников раскупили за несколько часов, а компании Ford пришлось удвоить объёмы выпуска.
Среди 15 достоинств Wrangler относительно нового Bronco есть неоспоримые:
Другие особенности, которые маркетологи Jeep преподносят, как преимущества, не так однозначны для потребителей: — у внедорожника Jeep большая площадь остекления; — зеркала на Wrangler снимаются вместе с дверями; — у Wrangler спереди установлен более прочный и ремонтопригодный мост, тогда как у Bronco — независимая подвеска; — наличие фан-клуба Wrangler и целого списка наград, которых вездеход Jeep удостоился в последние 2 года; — 80-летняя история Wrangler и непрерывный выпуск культового внедорожника, тогда как Bronco отсутствовал в гамме почти четверть века; Также Jeep считает достоинством разработку восьмицилиндровой версии Rubicon 392 с 450-сильным (610 Нм) двигателем HEMI 6.4. Однако серийные перспективы столь мощного Wrangler не подтверждены, а внедорожник пока представлен только в статусе концепта.
Концерн Fiat-Chrysler не стал комментировать утечку буклета Jeep, в котором Wrangler напрямую сравнивается с Bronco. Возможно, брошюра является инициативой одного из дилеров американской марки, но не исключено, что разработкой документа руководили на самом высоком уровне. Беспокойство FCA, вызванное премьерой Bronco заметно: концептуальный Rubicon 392 показали в один день с новым внедорожником Ford, также для Wrangler было оперативно подготовлено обновление.