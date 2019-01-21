Раскрыта внешность серийного BMW X3 M

В Сети раскрыли внешность «заряженного» BMW X3 M. Изображение кроссовера взяли с одного из экранов комплекса iDrive. Судя по нему, от обычного X3 M-версия будет отличаться аэродинамическим обвесом и увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере.