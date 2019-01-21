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13:34

Раскрыта внешность серийного BMW X3 M

Изображение кроссовера взяли с экрана комплекса iDrive

© Изображение: carscoops.com
В Сети раскрыли внешность «заряженного» BMW X3 M. Изображение кроссовера взяли с одного из экранов комплекса iDrive. Судя по нему, от обычного X3 M-версия будет отличаться аэродинамическим обвесом и увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере.

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Прототип BMW X3 M широкой публике показали во время гоночного уик-энда DTM на Нюрбургринге осенью прошлого года. Тогда стало известно, что кроссовер получит выхлопную систему с четырьмя патрубками, активный M дифференциал и полный привод M xDrive, как на седане BMW M5 текущего поколения.

По слухам, M-версию BMW X3 оснастят трехлитровой рядной «шестеркой» S58 с двумя турбинами. Отдача двигателя составит 456 лошадиных сил. С пакетом увеличения мощности Competition Package, который впервые предложат для кроссоверов, агрегат будет выдавать 482 силы.

Прототипы BMW X3 M и X4 M

Сейчас самым мощных BMW X3 является модификация M40i, которая оснащается 3,0-литровой рядной «шестеркой» мощностью 360 лошадиных сил и 500 Нм момента. С нуля до 100 километров в час BMW X3 M40i способен разгоняться за 4,8 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Источник: Carscoops
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