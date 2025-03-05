Стало известно, когда электрокары Xiaomi появятся за пределами Китая

Об этом Лу сообщил на выставке Mobile World Congress (MWC) 2025 в Испании, куда привезли Xiaomi SU7 Ultra. Автомобиль впервые дебютировал за пределами Китая.

Топ-менеджер подчеркнул, что прежде чем выходить за рубеж, Xiaomi нужно преуспеть на родине. Без сильной базы в Китае не может быть речи об экспансии на другие рынки мира.