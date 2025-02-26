Каким будет салон кроссовера Xiaomi: первые фотографии

Традиционной приборной панели у Xiaomi YU7 не будет: ее функции возьмет на себя тонкий дисплей, растянутый во всю ширину лобового стекла. Центральное место на передней панели займет тачскрин медиасистемы в толстой рамке, который можно будет перемещать ближе к водителю либо к пассажиру. Как отмечает Car News China, он немного меньше, чем у SU7. Вероятно, диагональю пришлось пожертвовать, чтобы был лучше виден тонкий PHUD-экран.

Мультимедийная система будет работать на собственной операционной системе Xiaomi HyperOS и «дружить» с гаджетами.