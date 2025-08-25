Новости
«Длинный» Xiaomi SU7 L: появились первые фотографии

По прогнозам китайских экспертов, его представят в 2026 году
Шпионы засняли «длинный» Xiaomi SU7 с приставкой L. Xiaomi продолжает активно работать над новинками, несмотря на огромные очереди, которые выстроились за представленными автомобилями. Китайским очевидцам попалась некая новая версия SU7, проходящая дорожные испытания. По версии Car News China, это удлиненный вариант электроседана, который выйдет на рынок под индексом SU7 L. Сама Xiaomi о разработке пока не сообщала.
Xiaomi SU7 L
Xiaomi SU7 L
© Weibo / Car News China
SU7 L действительно окажется заметно длиннее обычного: эксперты полагают, что длина вырастет с 4997 миллиметров до примерно 5,2 метра. Колесная база, составляющая три метра, увеличится на 80–150 миллиметров. Соответственно, позиционироваться новинка будет не как спортседан, а как представительский автомобиль с увеличенным пространством на втором ряду.

Xiaomi SU7 L

© Weibo / Car News China

Задним пассажирам могут установить более широкие и удобные кресла, отдельные экраны медиасистемы, холодильник и другие комфортные опции. Также ожидается смена материалов отделки на более качественные.

Стоимость SU7 L, вероятно, окажется не ниже 400 тысяч юаней (около 4,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). Таким образом, электроседан окажется значительно дороже соперников типа BYD Han L Flagship, за который просят 279 800 юаней (3,1 миллиона рублей). Цена стандартного SU7 в Китае, напомним, — от 215 900 юаней (2,4 миллиона рублей).

Параллельно Xiaomi работает еще по крайней мере над двумя моделями: внедорожником YU9 и «горячей» версией кроссовера YU7. По новым данным, последняя получит приставку GT вместо Ultra, в отличие от седана.

