«Длинный» Xiaomi SU7 L: появились первые фотографии

SU7 L действительно окажется заметно длиннее обычного: эксперты полагают, что длина вырастет с 4997 миллиметров до примерно 5,2 метра. Колесная база, составляющая три метра, увеличится на 80–150 миллиметров. Соответственно, позиционироваться новинка будет не как спортседан, а как представительский автомобиль с увеличенным пространством на втором ряду.