«Длинный» Xiaomi SU7 L: появились первые фотографии

«Длинный» Xiaomi SU7 L: появились первые фотографииПо прогнозам китайских экспертов, его представят в 2026 году
SU7 L действительно окажется заметно длиннее обычного: эксперты полагают, что длина вырастет с 4997 миллиметров до примерно 5,2 метра. Колесная база, составляющая три метра, увеличится на 80–150 миллиметров. Соответственно, позиционироваться новинка будет не как спортседан, а как представительский автомобиль с увеличенным пространством на втором ряду.
Задним пассажирам могут установить более широкие и удобные кресла, отдельные экраны медиасистемы, холодильник и другие комфортные опции. Также ожидается смена материалов отделки на более качественные.
Стоимость SU7 L, вероятно, окажется не ниже 400 тысяч юаней (около 4,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). Таким образом, электроседан окажется значительно дороже соперников типа BYD Han L Flagship, за который просят 279 800 юаней (3,1 миллиона рублей). Цена стандартного SU7 в Китае, напомним, — от 215 900 юаней (2,4 миллиона рублей).