В России появился в продаже электрический суперседан Xiaomi SU7 Ultra

Машины предлагают купить дилеры из разных регионов

В России продают 1548-сильные Xiaomi SU7 Ultra. Экстремальные батарейные модели, которым для разгона до «сотни» требуется менее двух секунд, предлагают привезти под заказ дальневосточные дилеры, а также продавец из Иваново. В зависимости от региона стоимость машин, оборудованных трехмоторной силовой установкой мощностью более полутора тысяч лошадиных сил, составляет от 10,5 до 12 миллионов рублей.