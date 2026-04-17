Xpeng представил напоминающий Range Rover внедорожник GX
Гибридная модификация обладает двумя электромоторами суммарной отдачей 585 л.с. (695 Н·м), для питания которых установлена батарея ёмкостью 63,3 кВт·ч. Для зарядки аккумулятора имеется 1,5-литровый 150-сильный турбомотор.
Также публике предложат электрический вариант, оборудованный двумя моторами — на 218 л.с. (230 Н·м) спереди и 285 л.с. (465 Н·м) сзади. Источником энергии выступает тяговый аккумулятор емкостью 110 кВт·ч.
Батарейная силовая установка предлагает 503 л.с. (695 Н·м). В этой конфигурации кроссовер способен разгоняться до 200 км/ч, а также проезжать на одной зарядке до 750 км по национальному для КНР циклу CLTC.
Ранее стало известно, что результатом сотрудничества Xpeng и Volkswagen стал запуск производства ID. Unyx 08 — самого большого и мощного электрического внедорожника VW.
