Xpeng создал роботакси на машинном зрении без лидаров

Xpeng пока не раскрывает, получит ли беспилотный GX такую же силовую установку с увеличенным запасом хода, как у серийной версии, или будет использовать полностью электрическую. Однако известно, что автомобиль оснащён четырьмя собственными чипами Turing AI суммарной мощностью 3000 TOPS, а также системой steer-by-wire (рулевое управление по проводам).

Внедорожник полностью разработан собственными силами компании и соответствует уровню автономного вождения 4. С января Xpeng тестирует такие автомобили на дорогах общего пользования по всему Китаю. Пилотный запуск сервиса роботакси намечен на вторую половину 2026 года.

Как и тестируемые Tesla, роботакси Xpeng на первых порах будут оснащены человеком-контролёром за рулём на случай непредвиденных ситуаций. Однако китайский автопроизводитель намерен отказаться от таких «офицеров безопасности» к началу 2027 года.

Читайте также:

Стали известны минусы популярного у россиян BMW X3 L китайской сборки

В Казахстане премиальный родственник Geely Monjaro будет стоить 3,4 млн рублей

Блогер заплатит 21 млн рублей за критику концерна BYD