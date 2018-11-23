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16:28

«АвтоВАЗ» собрал первую Lada XRay с вариатором

Пилотную партию машин будут использовать для проверки работы новой трансмиссии

С конвейера «АвтоВАЗа» сошел первый экземпляр Lada XRay с вариатором. Автомобиль из пилотной партии окрашен в светло-коричневый металлик «Пума» и внешне не отличается от машин с «механикой» или «роботом». Сколько будет собрано пилотных хэтчбеков с бесступенчатой трансмиссией, пока не сообщается.

По данным «Российской газеты», первые автомобили с CVT предназначены для тестирования. Они оснащены двигателями Nissan объемом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил. На первоначальном этапе с вариатором предложат только этот мотор. Такая связка также будет устанавливаться и на Vesta, а сейчас она доступна для «вседорожных» модификаций Renault Logan и Sandero.

На сегодня и Lada Vesta, и XRay предлагаются с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач с таким же количеством ступеней. С февраля нынешнего года на Vesta с мотором 1.8 устанавливается модернизированный «робот». Он оснащен «ползущим режимом», когда движение начинается сразу же после отпускания тормоза, и зимним режимом работы.

Lada XRay предлагается с двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Их мощность составляет 106 и 122 лошадиные силы соответственно. Начальная цена хэтчбека без учета скидок — 629 900 рублей.

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