«АвтоВАЗ» собрал первую Lada XRay с вариатором

По данным «Российской газеты», первые автомобили с CVT предназначены для тестирования. Они оснащены двигателями Nissan объемом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил. На первоначальном этапе с вариатором предложат только этот мотор. Такая связка также будет устанавливаться и на Vesta, а сейчас она доступна для «вседорожных» модификаций Renault Logan и Sandero.

На сегодня и Lada Vesta, и XRay предлагаются с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач с таким же количеством ступеней. С февраля нынешнего года на Vesta с мотором 1.8 устанавливается модернизированный «робот». Он оснащен «ползущим режимом», когда движение начинается сразу же после отпускания тормоза, и зимним режимом работы.

Lada XRay предлагается с двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Их мощность составляет 106 и 122 лошадиные силы соответственно. Начальная цена хэтчбека без учета скидок — 629 900 рублей.