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Опубликовано 19 июля 2026, 14:42
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«Я угадаю мост с одной просевшей балки»: рухнувшая переправа всё ещё собирает трафик

В Греции водители продолжают ездить по рухнувшему мосту. Когда навигатор говорит «Маршрут построен», среднестатистический водитель верит ему больше, чем собственным глазам. Очередное тому доказательство — старый мост через реку Пиньос в Греции.
«Я угадаю мост с одной просевшей балки»: рухнувшая переправа всё ещё собирает трафик
© LarissaNet
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Осенью 2023 года центральная секция переправы просела почти до самой воды. Но местные жители, а вслед за ними и доверчивые туристы, продолжают ездить по аварийной конструкции.

Как уточняет местное издание LarissaNet, власти решили сэкономить на бетонных блоках. Физических ограждений перед провалом нет — только предупреждающие знаки. Видимо, муниципалитет надеется на здравый смысл водителей.

Чтобы поехать в обход, нужно заложить солидный крюк по трассе, поэтому самые нетерпеливые водители регулярно пренебрегают собственной безопасностью ради экономии нескольких минут.

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Источник:LarissaNet
Автор:Алексей Кованов
  1. Motor.ru/
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  3. «Я угадаю мост с одной просевшей балки»: рухнувшая переправа всё ещё собирает трафик