«Я угадаю мост с одной просевшей балки»: рухнувшая переправа всё ещё собирает трафик

Осенью 2023 года центральная секция переправы просела почти до самой воды. Но местные жители, а вслед за ними и доверчивые туристы, продолжают ездить по аварийной конструкции.

Как уточняет местное издание LarissaNet, власти решили сэкономить на бетонных блоках. Физических ограждений перед провалом нет — только предупреждающие знаки. Видимо, муниципалитет надеется на здравый смысл водителей.

Чтобы поехать в обход, нужно заложить солидный крюк по трассе, поэтому самые нетерпеливые водители регулярно пренебрегают собственной безопасностью ради экономии нескольких минут.

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