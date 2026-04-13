13 апреля 2026
Японских водителей просят отказаться от резких разгонов
Власти Японии призывают водителей применять энергосберегающее вождение. Власти Японии призывают местных жителей активней использовать энергосберегающие способы вождения автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности страны Рёсэя Акадзаву.
Под энергосберегающими способами вождения автомобилей подразумеваются отказ от резких разгонов, долгого прогрева моторов и другие приёмы.
Ранее Япония оказалась «в энергетическом тупике» из-за блокады Ормузского пролива и жёсткой позиции России по поставкам нефтепродуктов.
При этом местные чиновники уверены, что стране удастся пережить кризис за счёт сочетания альтернативных маршрутов закупки нефти и высвобождения стратегических запасов.
Источник:ТАСС
Автор:Алексей Кованов