За что американцы полюбили советские Жигули в Майами
Эмигрант из Петербурга Алексей Белов купил в Канаде ВАЗ‑2105 1983 года за 800 долларов (около 57 тыс. рублей). Таможенник на границе не поверил в цену и отпустил машину без пошлины. Во Флориде Белов восстановил «пятёрку», поставив сиденья от Lexus, 17‑дюймовые диски и музыку. Позже у него появилась и «копейка» с мигалкой, изображающая советского инспектора.
Для жителей США Rolls‑Royc — обычное дело, а ВАЗ вызывает восторг: люди останавливаются, фотографируют, спрашивают о «чуде техники». Однако надёжностью советские машины не отличаются. В майамскую жару без кондиционера на них можно ездить только зимой или поздним вечером, потому что они постоянно ломаются.
В Майами можно найти «копейку» 1976 года, «тройку» 1974-го и даже ГАЗ‑69. Цены в хорошем состоянии — от 10 до 15 тыс. долларов (примерно от 772 тыс. рублей -до 1,08 млн рублей). Покупают такую экзотику в основном эмигранты, скучающие по родине, иногда местные жители. Один американец, купивший самолёт Як, приобрёл «копейку» в пару к нему.
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