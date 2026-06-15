За что американцы полюбили советские Жигули в Майами

Для жителей США Rolls‑Royc — обычное дело, а ВАЗ вызывает восторг: люди останавливаются, фотографируют, спрашивают о «чуде техники». Однако надёжностью советские машины не отличаются. В майамскую жару без кондиционера на них можно ездить только зимой или поздним вечером, потому что они постоянно ломаются.

В Майами можно найти «копейку» 1976 года, «тройку» 1974-го и даже ГАЗ‑69. Цены в хорошем состоянии — от 10 до 15 тыс. долларов (примерно от 772 тыс. рублей -до 1,08 млн рублей). Покупают такую экзотику в основном эмигранты, скучающие по родине, иногда местные жители. Один американец, купивший самолёт Як, приобрёл «копейку» в пару к нему.

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